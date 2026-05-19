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‘Loba para c*ralho’: Virginia teria armado plano de 5 passos para flagrar traição de Vini Jr.

Internautas apontaram viagem surpresa, jatinho sem rastreador e comportamento da influenciadora como supostas pistas do fim do namoro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:00

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Uma teoria criada por fãs de Virginia Fonseca tomou conta das redes sociais após o término da influenciadora com Vini Jr.  Internautas passaram a especular que Virginia teria armado um verdadeiro “plano em 5 passos” para descobrir uma suposta traição do atacante do Real Madrid durante uma viagem surpresa para Madri.

A teoria ganhou força após informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias apontarem que a influenciadora teria desembarcado de surpresa na Espanha e encontrado mulheres próximas ao jogador.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri

Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou por Reprodução
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
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Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
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Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou por Reprodução

Nem Virginia nem Vini Jr. confirmaram oficialmente qualquer traição, mas a internet criou uma linha do tempo detalhada com supostas pistas deixadas pela influenciadora antes do anúncio do término.

1. Virginia teria despistado páginas de fofoca

Segundo a teoria que viralizou no X, antigo Twitter, páginas de celebridades divulgaram anteriormente que Virginia viajaria para Madri apenas no dia da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

A influenciadora, porém, teria embarcado antes sem avisar publicamente, o que levou fãs a acreditarem que ela queria surpreender o jogador.

2. O rastreador do jatinho teria sido ocultado

Outro detalhe que chamou atenção dos internautas foi o sumiço temporário do rastreamento do jatinho ligado à influenciadora em plataformas de monitoramento de voos.

Fãs apontaram que o prefixo da aeronave deixou de aparecer pouco antes da viagem para a Espanha, aumentando ainda mais as especulações.

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3. A viagem surpresa teria terminado em ‘flagra’

A teoria ganhou ainda mais força após relatos de que Virginia teria encontrado mulheres próximas a Vini Jr. em Madri.

Segundo os rumores que circularam nas redes, esse teria sido o momento em que a influenciadora decidiu colocar fim ao relacionamento.

4. O rastreamento voltou após retorno ao Brasil

Internautas também observaram que o jatinho voltou a aparecer nos sistemas de rastreamento depois que Virginia retornou ao Brasil.

O detalhe virou mais uma peça da narrativa criada pelos fãs nas redes sociais.

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5. Uma resposta antiga passou a fazer sentido

Seguidores ainda resgataram um vídeo em que Virginia foi questionada sobre o namoro com Vini Jr. e respondeu apenas: “Acompanhem aí”.

Após o término, muita gente passou a interpretar a fala como um possível sinal de que ela já desconfiava de problemas no relacionamento.

A teoria viralizou rapidamente e dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns acreditam que a influenciadora realmente armou uma viagem silenciosa para descobrir o que estava acontecendo, outros afirmam que a internet apenas criou uma narrativa exagerada em torno do fim do namoro.

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