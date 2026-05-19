TEORIA VIRAL

‘Loba para c*ralho’: Virginia teria armado plano de 5 passos para flagrar traição de Vini Jr.

Internautas apontaram viagem surpresa, jatinho sem rastreador e comportamento da influenciadora como supostas pistas do fim do namoro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:00

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Uma teoria criada por fãs de Virginia Fonseca tomou conta das redes sociais após o término da influenciadora com Vini Jr. Internautas passaram a especular que Virginia teria armado um verdadeiro “plano em 5 passos” para descobrir uma suposta traição do atacante do Real Madrid durante uma viagem surpresa para Madri.

A teoria ganhou força após informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias apontarem que a influenciadora teria desembarcado de surpresa na Espanha e encontrado mulheres próximas ao jogador.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri 1 de 17

Nem Virginia nem Vini Jr. confirmaram oficialmente qualquer traição, mas a internet criou uma linha do tempo detalhada com supostas pistas deixadas pela influenciadora antes do anúncio do término.

1. Virginia teria despistado páginas de fofoca

Segundo a teoria que viralizou no X, antigo Twitter, páginas de celebridades divulgaram anteriormente que Virginia viajaria para Madri apenas no dia da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

A influenciadora, porém, teria embarcado antes sem avisar publicamente, o que levou fãs a acreditarem que ela queria surpreender o jogador.

2. O rastreador do jatinho teria sido ocultado

Outro detalhe que chamou atenção dos internautas foi o sumiço temporário do rastreamento do jatinho ligado à influenciadora em plataformas de monitoramento de voos.

Fãs apontaram que o prefixo da aeronave deixou de aparecer pouco antes da viagem para a Espanha, aumentando ainda mais as especulações.

3. A viagem surpresa teria terminado em ‘flagra’

A teoria ganhou ainda mais força após relatos de que Virginia teria encontrado mulheres próximas a Vini Jr. em Madri.

Segundo os rumores que circularam nas redes, esse teria sido o momento em que a influenciadora decidiu colocar fim ao relacionamento.

4. O rastreamento voltou após retorno ao Brasil

Internautas também observaram que o jatinho voltou a aparecer nos sistemas de rastreamento depois que Virginia retornou ao Brasil.

O detalhe virou mais uma peça da narrativa criada pelos fãs nas redes sociais.

5. Uma resposta antiga passou a fazer sentido

Seguidores ainda resgataram um vídeo em que Virginia foi questionada sobre o namoro com Vini Jr. e respondeu apenas: “Acompanhem aí”.

Após o término, muita gente passou a interpretar a fala como um possível sinal de que ela já desconfiava de problemas no relacionamento.

A teoria viralizou rapidamente e dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns acreditam que a influenciadora realmente armou uma viagem silenciosa para descobrir o que estava acontecendo, outros afirmam que a internet apenas criou uma narrativa exagerada em torno do fim do namoro.