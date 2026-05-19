VEM AÍ?

Podemos sonhar? Virginia fala em ‘outra chance’ após término com Vini Jr.

Influenciadora compartilhou reflexão sobre recomeços em meio à repercussão do fim do namoro com jogador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12:31

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta terça-feira (19) após publicar uma nova reflexão em meio à repercussão do término com Vinícius Júnior.

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma mensagem sobre recomeços, novas oportunidades e seguir em frente após momentos difíceis. “Outro dia. Outra chance. Outro café. Outro pôr do sol. A vida é boa e Deus é bom”, dizia a publicação compartilhada por Virginia.

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A postagem rapidamente repercutiu entre seguidores e foi interpretada por muitos internautas como mais uma indireta relacionada ao fim do relacionamento com o atacante do Real Madrid.

Desde que anunciou o término, na última sexta-feira (16), Virginia vem movimentando as redes sociais com frases reflexivas, curtidas consideradas “suspeitas” pelos fãs e publicações sobre limites pessoais e recomeços.

Uma das frases que mais repercutiu foi quando a influenciadora afirmou que aprendeu a “nunca negociar aquilo que é inegociável”.

Nos últimos dias, o término entre Virginia e Vini Jr. virou um dos assuntos mais comentados da internet, principalmente após rumores de traição, teorias criadas por fãs e supostos bastidores divulgados por páginas de celebridades.

O jogador também se pronunciou publicamente pela primeira vez após a separação. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Vini Jr. agradeceu pelos momentos vividos ao lado da influenciadora e desejou felicidade para a ex-namorada.