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Podemos sonhar? Virginia fala em ‘outra chance’ após término com Vini Jr.

Influenciadora compartilhou reflexão sobre recomeços em meio à repercussão do fim do namoro com jogador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12:31

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta terça-feira (19) após publicar uma nova reflexão em meio à repercussão do término com Vinícius Júnior.

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma mensagem sobre recomeços, novas oportunidades e seguir em frente após momentos difíceis. “Outro dia. Outra chance. Outro café. Outro pôr do sol. A vida é boa e Deus é bom”, dizia a publicação compartilhada por Virginia.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca revelou quantos quilos perdeu depois do Carnaval por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Desfile das Campeãs por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Desfile das Campeãs por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Desfile das Campeãs por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Desfile das Campeãs por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Desfile das Campeãs por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Desfile das Campeãs por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Anderson Nordê / AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia em ensaio da Grande Rio por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca revelou quantos quilos perdeu depois do Carnaval por Reprodução/Instagram

A postagem rapidamente repercutiu entre seguidores e foi interpretada por muitos internautas como mais uma indireta relacionada ao fim do relacionamento com o atacante do Real Madrid.

Desde que anunciou o término, na última sexta-feira (16), Virginia vem movimentando as redes sociais com frases reflexivas, curtidas consideradas “suspeitas” pelos fãs e publicações sobre limites pessoais e recomeços.

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Uma das frases que mais repercutiu foi quando a influenciadora afirmou que aprendeu a “nunca negociar aquilo que é inegociável”.

Nos últimos dias, o término entre Virginia e Vini Jr. virou um dos assuntos mais comentados da internet, principalmente após rumores de traição, teorias criadas por fãs e supostos bastidores divulgados por páginas de celebridades.

O jogador também se pronunciou publicamente pela primeira vez após a separação. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Vini Jr. agradeceu pelos momentos vividos ao lado da influenciadora e desejou felicidade para a ex-namorada.

A frase “fica bem”, usada pelo atleta na despedida, acabou viralizando e virou meme entre internautas.

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