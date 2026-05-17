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Coincidências entre términos de Virginia com Zé Felipe e Vini Jr. chocam fãs: 'A diva é muito sorrateira'

Influenciadora apareceu em clima de romance pouco antes dos dois anúncios de separação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:00

Virginia e seus términos
Virginia e seus términos Crédito: Reprodução

O anúncio do fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior fez internautas resgatarem coincidências com outro término recente vivido pela influenciadora: a separação de Zé Felipe, anunciada em maio de 2025.

Nas redes sociais, usuários apontaram semelhanças nos dois rompimentos, principalmente pelo fato de Virginia aparecer apaixonada e em clima de romance pouco antes dos comunicados oficiais.

Término de Virginia

Término de Virginia por Reprodução
Término de Virginia por Reprodução
Término de Virginia por Reprodução
Virginia e seus términos por Reprodução
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Término de Virginia por Reprodução

No caso de Zé Felipe, a influenciadora publicou um vídeo na cama ao lado do cantor cerca de uma hora antes de anunciarem o fim do casamento. Os dois chegaram a trocar um beijo antes de dormir.

Já com Vini Jr., Virginia apareceu no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, um dia antes do término ser confirmado. Ela assistiu à partida ao lado da mãe do jogador, celebrou gols do Real Madrid e chegou a gritar “Gato, lindo” enquanto filmava o atacante entrando em campo.

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Outra coincidência que chamou atenção foi o período dos anúncios. O fim do casamento com Zé Felipe foi divulgado em maio de 2025, enquanto o término com Vini Jr. veio à tona em maio de 2026.

As fotos escolhidas para os comunicados também viraram assunto entre os seguidores. Na publicação com Zé Felipe, Virginia aparecia sentada no colo do cantor. Já no registro usado no anúncio do fim com Vini Jr., a posição se inverteu e foi o jogador quem surgiu sentado no colo da influenciadora.

Mansão de Vírginia

Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
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Mansão de Vírginia por Reprodução

Os comentários sobre as coincidências rapidamente viralizaram nas redes sociais. “Morro com os términos da Virginia, sempre parece que tá tudo bem, e ela surge com a bomba”, escreveu uma internauta. “A diva é muito sorrateira”, brincou outra usuária, em uma das frases mais compartilhadas sobre o assunto.

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