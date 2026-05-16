POLÊMICA

Amigo de Vini Jr. quebra o silêncio e revela verdade sobre o jantar com mulheres que causou término de romance com Virginia

Mazinho Reis negou que jogadores tenham convidado brasileiras para viagem a Madri

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:22

Mazinho Reis Crédito: Reprodução

Mazinho Reis, amigo de Vinícius Júnior e Éder Militão, se pronunciou pela primeira vez após ser apontado como responsável por convidar modelos brasileiras envolvidas na polêmica que antecedeu o término entre Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Em declaração enviada ao Portal LeoDias, Mazinho afirmou que já conhecia as modelos, mas negou que elas tenham viajado para Madri a convite dos jogadores.

Mansão de Vírginia 1 de 8

“Eu tenho amizade com elas e encontrei com elas sim. Mas não tem nada a ver com Vini Jr. ou Éder Militão. As meninas não têm nada com relação ao término com a Virginia”, declarou.

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, a crise entre Virginia e Vini Jr. teria começado após a influenciadora descobrir, durante um jantar depois da vitória do Real Madrid Club de Fútbol sobre o Real Oviedo, que modelos brasileiras já frequentavam o círculo do atacante em Madri.

Após a repercussão, internautas passaram a apontar Jessica de Paula e Bruna Pinheiro como as modelos envolvidas no caso. As assessorias das brasileiras e de Vini Jr., porém, negaram que o jogador tenha feito qualquer convite.

Segundo a equipe do atacante, as modelos teriam sido chamadas por amigos ligados aos atletas e apenas coincidiram no mesmo restaurante em que o jogador estava.