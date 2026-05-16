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Amigo de Vini Jr. quebra o silêncio e revela verdade sobre o jantar com mulheres que causou término de romance com Virginia

Mazinho Reis negou que jogadores tenham convidado brasileiras para viagem a Madri

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:22

Mazinho Reis
Mazinho Reis Crédito: Reprodução

Mazinho Reis, amigo de Vinícius Júnior e Éder Militão, se pronunciou pela primeira vez após ser apontado como responsável por convidar modelos brasileiras envolvidas na polêmica que antecedeu o término entre Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Em declaração enviada ao Portal LeoDias, Mazinho afirmou que já conhecia as modelos, mas negou que elas tenham viajado para Madri a convite dos jogadores.

Mansão de Vírginia

Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
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Mansão de Vírginia por Reprodução

“Eu tenho amizade com elas e encontrei com elas sim. Mas não tem nada a ver com Vini Jr. ou Éder Militão. As meninas não têm nada com relação ao término com a Virginia”, declarou.

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, a crise entre Virginia e Vini Jr. teria começado após a influenciadora descobrir, durante um jantar depois da vitória do Real Madrid Club de Fútbol sobre o Real Oviedo, que modelos brasileiras já frequentavam o círculo do atacante em Madri.

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Após a repercussão, internautas passaram a apontar Jessica de Paula e Bruna Pinheiro como as modelos envolvidas no caso. As assessorias das brasileiras e de Vini Jr., porém, negaram que o jogador tenha feito qualquer convite.

Segundo a equipe do atacante, as modelos teriam sido chamadas por amigos ligados aos atletas e apenas coincidiram no mesmo restaurante em que o jogador estava.

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