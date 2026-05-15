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Virgínia foi alertada sobre traição de Vini Jr. durante jogo do Real Madrid

O casal anunciou o término de relacionamento nesta sexta-feira (15)

Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:48

Virgínia e Vini Jr. terminam o namoro após quase sete meses juntos Crédito: Reprodução

O namoro de quase sete meses entre Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou oficialmente ao fim nesta sexta-feira (15). Os bastidores e o verdadeiro motivo da separação foram revelados com exclusividade pelo jornalista Leo Dias durante o programa “Melhor da Tarde”, na Band.

De acordo com o jornalista, o estopim para o término foi a presença de duas modelos brasileiras na cidade, que supostamente estariam em Madri a convite do jogador de futebol. A influenciadora teria descoberto a presença das jovens durante o jogo do Real Madrid contra Oviedo, realizado na quinta-feira (14).

O início da crise

Tudo começou a desandar na última segunda-feira (11), quando a dona da We Pink decidiu viajar de última hora para a capital espanhola para fazer uma surpresa para o, até então, namorado.

O que ela não esperava é que sua estadia na cidade coincidiria com a de duas jovens brasileiras. De acordo com Leo Dias, elas foram identificadas como Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula, ambas de Piracicaba, interior de São Paulo.

Ainda segundo a apuração do jornalista, uma fonte afirmou que o jogador do Real Madrid teria pago a viagem e a hospedagem das jovens em um hotel espanhol. O histórico de Bruna e Jéssica já acumulava idas frequentes a Madri, com direito a visitas ao estádio Bernabéu usando camisas personalizadas com o nome de Vini Jr. e publicações com um boneco em miniatura do atleta.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

O estopim da crise ocorreu na noite da última quinta-feira (14). Enquanto estava no estádio acompanhando a partida de Vini Jr., Virginia descobriu a presença das mulheres na cidade.

A situação piorou após o jogo: Bruna e Jéssica não foram ao estádio, mas estavam no mesmo restaurante constantemente frequentado pelo casal, para onde os dois também se dirigiram após o jogo.

Virginia e Vini Jr. decidiram manter o jantar para tentar esclarecer a situação, mas o desdobramento resultou no anúncio do término nesta sexta-feira (15). Em mensagens trocadas com Leo Dias, ao ser questionada sobre os detalhes do ocorrido, ocasião em que o jornalista afirmou que sabia de “muitas coisas, muitas meninas”, a influenciadora reagiu surpresa: "Oi, Leo. Me fala você, por favor".

Em contato com o portal do jornalista, as modelos confirmaram o encontro com o jogador e a influenciadora no restaurante, mas alegaram que não passou de uma coincidência. Já a assessoria de Vini Jr. negou qualquer convite ou patrocínio, afirmando que as jovens pagaram pela própria viagem e hospedagem, e que uma delas estava acompanhando um amigo do atleta.

Anúncio do término

O fim do relacionamento foi confirmado pela influenciadora nesta sexta-feira (15), por meio das redes sociais.

"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", iniciou Virginia no comunicado.