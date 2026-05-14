CINEMA

Selton Mello é confirmado em produção internacional com atriz de ‘Valor Sentimental’

O ator brasileiro integra elenco de peso em adaptação de obra de Don Delillo; filmagens de ‘Zero K’ já começaram em São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:19

Selton Mello Crédito: Reprodução/Instagram

Selton Mello está de volta ao cenário internacional em um novo projeto de peso. O brasileiro foi anunciado como parte do elenco do longa-metragem “Zero K”, adaptação cinematográfica do livro homônimo de Don Delillo. Com direção de Michael Almereyda (“Tesla”), o filme já iniciou as filmagens em São Paulo.

Além de Mello, a produção conta com a norueguesa Inga Ibsdotter Lilleaas, indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Valor Sentimental”. Curiosamente, a atriz fala português e já fez intercâmbio em Goiânia durante a adolescência. O elenco principal ainda reúne nomes como Caleb Landry Jones ("Drácula"), Britt Lower ("Ruptura") e Peter Sarsgaard ("A Noiva").

O projeto é assinado pela produtora brasileira RT Features, de Rodrigo Teixeira, responsável por sucessos como “Me Chame pelo seu Nome” e “Ainda Estou Aqui”, ambos indicados ao Oscar de Melhor Filme. Atualmente, a produtora marca presença no Festival de Cannes com "Paper Tiger", na competição pela Palma de Ouro, e também com "La Perra", na Quinzena dos Realizadores. Este último também é estrelado por Selton Mello.

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A trama mergulha em um dilema ético e tecnológico ao acompanhar um bilionário do setor de tecnologia que decide submeter sua esposa, em estado terminal, ao sono criogênico em uma instalação médica de ponta. Enquanto o procedimento ocorre, seu filho tenta lidar com as crises de seu próprio casamento e os desafios da paternidade.