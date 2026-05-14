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Repórter do SBT é atropelada por viatura da PM durante entrada ao vivo e reação viraliza

Júlia Cabrero fazia cobertura policial em frente a uma delegacia no Rio quando acabou atingida por carro da Polícia Militar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:08

Repórter do SBT
Repórter do SBT foi atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo no Rio Crédito: Reprodução

Quem assistia ao SBT Rio na manhã desta quinta-feira (14) levou um susto junto com a equipe da emissora. A repórter Júlia Cabrero acabou sendo atropelada por uma viatura da Polícia Militar durante uma entrada ao vivo direto da porta de uma delegacia no Rio de Janeiro.

A jornalista participava do telejornal apresentado por Isabele Benito e falava sobre uma operação policial em andamento quando o veículo da PM avançou sem perceber a presença dela no local. Com o impacto, Júlia foi derrubada no chão diante das câmeras.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou preocupação entre telespectadores que acompanhavam o jornal ao vivo. No estúdio, Isabele Benito reagiu imediatamente ao perceber o acidente e não conseguiu esconder o susto com a cena.

Repórter do SBT foi atropelada

Repórter do SBT foi atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo no Rio por Reprodução
Repórter do SBT foi atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo no Rio por Reprodução
Repórter do SBT foi atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo no Rio por Reprodução
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Repórter do SBT foi atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo no Rio por Reprodução

Apesar da queda, Júlia Cabrero tranquilizou a apresentadora e o público poucos instantes depois. Ainda durante o programa, a repórter afirmou que estava bem após o incidente.

O vídeo do momento passou a circular nas redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados da tarde desta quinta-feira (14), principalmente entre jornalistas e internautas que acompanharam a transmissão ao vivo do SBT.

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