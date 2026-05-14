Repórter do SBT é atropelada por viatura da PM durante entrada ao vivo e reação viraliza

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:08
Quem assistia ao SBT Rio na manhã desta quinta-feira (14) levou um susto junto com a equipe da emissora. A repórter Júlia Cabrero acabou sendo atropelada por uma viatura da Polícia Militar durante uma entrada ao vivo direto da porta de uma delegacia no Rio de Janeiro.
A jornalista participava do telejornal apresentado por Isabele Benito e falava sobre uma operação policial em andamento quando o veículo da PM avançou sem perceber a presença dela no local. Com o impacto, Júlia foi derrubada no chão diante das câmeras.
O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou preocupação entre telespectadores que acompanhavam o jornal ao vivo. No estúdio, Isabele Benito reagiu imediatamente ao perceber o acidente e não conseguiu esconder o susto com a cena.
Repórter do SBT foi atropelada
Apesar da queda, Júlia Cabrero tranquilizou a apresentadora e o público poucos instantes depois. Ainda durante o programa, a repórter afirmou que estava bem após o incidente.
O vídeo do momento passou a circular nas redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados da tarde desta quinta-feira (14), principalmente entre jornalistas e internautas que acompanharam a transmissão ao vivo do SBT.