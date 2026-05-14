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Repórter do SBT é atropelada por viatura da PM durante entrada ao vivo e reação viraliza

Júlia Cabrero fazia cobertura policial em frente a uma delegacia no Rio quando acabou atingida por carro da Polícia Militar

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:08

Repórter do SBT foi atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo no Rio Crédito: Reprodução

Quem assistia ao SBT Rio na manhã desta quinta-feira (14) levou um susto junto com a equipe da emissora. A repórter Júlia Cabrero acabou sendo atropelada por uma viatura da Polícia Militar durante uma entrada ao vivo direto da porta de uma delegacia no Rio de Janeiro.

A jornalista participava do telejornal apresentado por Isabele Benito e falava sobre uma operação policial em andamento quando o veículo da PM avançou sem perceber a presença dela no local. Com o impacto, Júlia foi derrubada no chão diante das câmeras.

Repórter do SBT é atropelada por viatura da PM durante entrada ao vivo



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/whKpidrCMC — Jornal O Dia (@jornalodia) May 14, 2026

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou preocupação entre telespectadores que acompanhavam o jornal ao vivo. No estúdio, Isabele Benito reagiu imediatamente ao perceber o acidente e não conseguiu esconder o susto com a cena.

Repórter do SBT foi atropelada 1 de 3

Apesar da queda, Júlia Cabrero tranquilizou a apresentadora e o público poucos instantes depois. Ainda durante o programa, a repórter afirmou que estava bem após o incidente.