CASA E JARDIM

Ferver limão, canela e gengibre deixa a casa cheirosa e perfumada de forma natural

Mistura com casca de limão, canela e gengibre espalha um aroma natural pela casa e ajuda a evitar fragrâncias artificiais fortes



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:00

Além de perfumar os ambientes, a receita chama atenção pela praticidade Crédito: Freepik

O cheiro de uma casa pode mudar antes mesmo de alguém abrir a porta. Basta uma panela no fogão, um pouco de água quente e alguns ingredientes simples para o ambiente ganhar aquele perfume de cuidado, sem precisar recorrer a sprays ou aromatizadores prontos.

Casca de limão, canela e gengibre formam uma dessas misturas caseiras que parecem pequenas, mas funcionam bem na rotina.

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O truque aproveita itens comuns da cozinha, ajuda a evitar desperdício e espalha um aroma natural pelos cômodos.

Em dias frios ou ambientes fechados, o resultado fica ainda mais perceptível: um perfume suave, cítrico e levemente quente, sem aquele cheiro artificial que pode incomodar pessoas alérgicas ou até animais de estimação.

Perfume natural para a casa

Quando a água começa a ferver, o vapor carrega o aroma dos ingredientes e ajuda a perfumar cozinha, sala, banheiro ou outros espaços da casa.

Na mistura, cada item tem uma função. A casca de limão traz frescor e um toque cítrico. A canela deixa o cheiro mais quente e acolhedor. Já o gengibre adiciona uma nota mais intensa, levemente picante.

Juntos, os três ingredientes criam uma fragrância equilibrada, sem ficar enjoativa. Por isso, a receita virou uma alternativa simples para quem quer deixar a casa cheirosa sem gastar muito.

Também dá para ajustar o aroma conforme o gosto da casa. Mais canela deixa o perfume mais aconchegante. Uma quantidade maior de gengibre torna a mistura mais marcante. Menos tempo no fogo cria um cheiro mais discreto.

Vantagens do truque caseiro

Além de perfumar os ambientes, a receita chama atenção pela praticidade. Em vez de comprar produtos específicos, dá para usar ingredientes que muitas vezes já estão na cozinha.

Cascas que iriam para o lixo ganham uma nova função antes do descarte. Com isso, o truque também ajuda a reduzir o desperdício no dia a dia.

Sem produtos químicos fortes, a mistura pode ser uma opção mais leve para quem se incomoda com fragrâncias artificiais muito intensas.

Ainda assim, vale atenção durante o uso. Como a panela fica no fogo, é importante acompanhar o preparo e não deixar a água secar completamente.

Como preparar a mistura

Basta colocar de 3 a 4 xícaras de água em uma panela. Depois, acrescente a casca de 1 limão, 1 pau de canela e 3 ou 4 fatias de gengibre.

Leve tudo ao fogo médio até começar a ferver. Assim que o vapor subir, o cheiro começa a se espalhar pelo ambiente.

Se quiser manter o aroma por mais tempo, deixe a mistura aquecendo lentamente. Quando a água baixar, complete com mais um pouco para evitar que os ingredientes queimem no fundo.

Quem prefere um perfume mais forte pode reforçar a canela ou o gengibre. Para uma fragrância mais suave, reduza a quantidade dos ingredientes ou diminua o tempo de fervura.

Cuidados durante o uso

Mesmo sendo simples, a receita não deve ficar esquecida no fogão. A água evapora aos poucos, e a panela precisa ser observada durante todo o processo.

Caso o líquido reduza demais, adicione mais água para manter o efeito aromatizante por mais tempo e evitar que os ingredientes grudem ou queimem.

Em espaços menores, uma mistura mais leve costuma ser suficiente. Ambientes maiores ou fechados por muito tempo podem pedir um pouco mais de canela ou gengibre.