Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Álvaro detona Camila Loures após entrevista e influenciadores trocam acusações nas redes

Confusão começou após repercussão de declarações no PodCats e terminou com indiretas, críticas e resposta pública de Camila

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:38

Álvaro e Camila Loures trocaram acusações públicas após polêmica envolvendo entrevista no PodCats
Álvaro e Camila Loures trocaram acusações públicas após polêmica envolvendo entrevista no PodCats Crédito: Reprodução

Álvaro voltou a causar nas redes sociais após publicar um vídeo no TikTok criticando uma declaração feita por Camila Loures durante entrevista no podcast PodCats, apresentado por ela e Mari Menezes.

A polêmica começou depois que Camila relembrou situações antigas envolvendo Álvaro e amigos, afirmando que eles costumavam assistir a clipes dela para fazer piadas e rir de sua aparência. O assunto rapidamente repercutiu nas redes sociais e levou o influenciador a se manifestar publicamente.

No vídeo publicado no TikTok, Álvaro afirmou que a situação já havia sido esclarecida entre os dois anteriormente e acusou Camila de voltar ao tema propositalmente. Irritado, ele também rebateu críticas envolvendo comentários sobre o corpo da influenciadora.

Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB

Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais
Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais
Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais
Álvaro fez parte da Dança dos Famosos 2025 por Reprodução/Instagram
1 de 4
Álvaro e EX-BBB Matheus Lisboa aparecem aos beijos durante festa por Reprodução/Redes Sociais

“Não vem levantar pautazinha de militância de um homem falando sobre o corpo de mulher porque foi você que começou falando do meu corpo, perguntando o meu peso. Para de ser sonsa”, disparou.

O influenciador ainda criticou a postura da apresentadora diante do podcast e subiu o tom ao comentar o futuro do programa. “Seja profissional ou venda o podcast pra Mariana. Ou fecha este quiosque!”, afirmou.

Na sequência, Álvaro ainda deixou claro que não pretende encerrar o assunto caso receba uma nova resposta pública de Camila. “Se responder, eu volto aqui. Eu dou tudo pra não entrar na briga. Mas eu dou tudo pra sair como certo nela”, completou.

Após a repercussão, Camila Loures decidiu rebater o influenciador nas redes sociais. Segundo ela, quem estaria alimentando a polêmica seria o próprio Álvaro, ao fixar comentários em vídeos de humor publicados ao lado de Rafa Uccman e Lucas Guedez.

Camila Loures

Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
1 de 21
Camila Loures por Reprodução/Instagram

Camila também afirmou que nunca deu liberdade para que Álvaro comentasse sobre seu corpo e reforçou que considera inadequado esse tipo de comportamento vindo de um homem.

Outro ponto citado pela influenciadora foi a reclamação feita por Álvaro sobre gastos envolvendo sua participação no PodCats. Segundo Camila, a produção costuma consultar previamente os convidados sobre preferências alimentares, mas o contato dele não teria sido encaminhado corretamente pela equipe.

Para ela, o influenciador poderia simplesmente ter recusado o convite caso estivesse incomodado com a situação.

Leia mais

Imagem - Eliezer mostra compra de R$ 5 mil em supermercado e expõe atritos com funcionária durante mercado

Eliezer mostra compra de R$ 5 mil em supermercado e expõe atritos com funcionária durante mercado

Imagem - Rafa Kalimann quebra silêncio após polêmica com Nattan na gravidez e rebate acusação de abandono

Rafa Kalimann quebra silêncio após polêmica com Nattan na gravidez e rebate acusação de abandono

Imagem - Entenda a polêmica envolvendo Isabelle Drummond com dívida de R$ 56 mil na Justiça

Entenda a polêmica envolvendo Isabelle Drummond com dívida de R$ 56 mil na Justiça

Mais recentes

Imagem - Eliezer mostra compra de R$ 5 mil em supermercado e expõe atritos com funcionária durante mercado

Eliezer mostra compra de R$ 5 mil em supermercado e expõe atritos com funcionária durante mercado
Imagem - Rafa Kalimann quebra silêncio após polêmica com Nattan na gravidez e rebate acusação de abandono

Rafa Kalimann quebra silêncio após polêmica com Nattan na gravidez e rebate acusação de abandono
Imagem - Entenda a polêmica envolvendo Isabelle Drummond com dívida de R$ 56 mil na Justiça

Entenda a polêmica envolvendo Isabelle Drummond com dívida de R$ 56 mil na Justiça