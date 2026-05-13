TRETA

Álvaro detona Camila Loures após entrevista e influenciadores trocam acusações nas redes

Confusão começou após repercussão de declarações no PodCats e terminou com indiretas, críticas e resposta pública de Camila

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:38

Álvaro e Camila Loures trocaram acusações públicas após polêmica envolvendo entrevista no PodCats Crédito: Reprodução

Álvaro voltou a causar nas redes sociais após publicar um vídeo no TikTok criticando uma declaração feita por Camila Loures durante entrevista no podcast PodCats, apresentado por ela e Mari Menezes.

A polêmica começou depois que Camila relembrou situações antigas envolvendo Álvaro e amigos, afirmando que eles costumavam assistir a clipes dela para fazer piadas e rir de sua aparência. O assunto rapidamente repercutiu nas redes sociais e levou o influenciador a se manifestar publicamente.

No vídeo publicado no TikTok, Álvaro afirmou que a situação já havia sido esclarecida entre os dois anteriormente e acusou Camila de voltar ao tema propositalmente. Irritado, ele também rebateu críticas envolvendo comentários sobre o corpo da influenciadora.

Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB 1 de 4

“Não vem levantar pautazinha de militância de um homem falando sobre o corpo de mulher porque foi você que começou falando do meu corpo, perguntando o meu peso. Para de ser sonsa”, disparou.

O influenciador ainda criticou a postura da apresentadora diante do podcast e subiu o tom ao comentar o futuro do programa. “Seja profissional ou venda o podcast pra Mariana. Ou fecha este quiosque!”, afirmou.

TRETA! Álvaro postou um vídeo no tik tok falando sobre sua entrevista ao PodCats de Camila Loures e Mari Menezes. Ele falou sobre Camila ter dito que ele e os amigos se juntavam para ver clipes e rir dela. Álvaro disse que já tinha esclarecido isso com ela e que tinha pedido para… pic.twitter.com/1CBnae01LT — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 13, 2026

Na sequência, Álvaro ainda deixou claro que não pretende encerrar o assunto caso receba uma nova resposta pública de Camila. “Se responder, eu volto aqui. Eu dou tudo pra não entrar na briga. Mas eu dou tudo pra sair como certo nela”, completou.

Após a repercussão, Camila Loures decidiu rebater o influenciador nas redes sociais. Segundo ela, quem estaria alimentando a polêmica seria o próprio Álvaro, ao fixar comentários em vídeos de humor publicados ao lado de Rafa Uccman e Lucas Guedez.

Camila Loures 1 de 21

Camila também afirmou que nunca deu liberdade para que Álvaro comentasse sobre seu corpo e reforçou que considera inadequado esse tipo de comportamento vindo de um homem.

Outro ponto citado pela influenciadora foi a reclamação feita por Álvaro sobre gastos envolvendo sua participação no PodCats. Segundo Camila, a produção costuma consultar previamente os convidados sobre preferências alimentares, mas o contato dele não teria sido encaminhado corretamente pela equipe.