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Eliezer mostra compra de R$ 5 mil em supermercado e expõe atritos com funcionária durante mercado

Ex-BBB compartilhou discussões sobre sacolas, marca de tapioca e até supostas reclamações feitas pela funcionária durante as compras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:14

Eliezer mostrou compra de R$ 5 mil e expôs atritos com funcionária no supermercado
Eliezer mostrou compra de R$ 5 mil e expôs atritos com funcionária no supermercado Crédito: Reprodução

Eliezer voltou a chamar atenção nas redes sociais após mostrar detalhes de uma ida ao supermercado ao lado de uma funcionária da casa. O influenciador revelou que gastou mais de R$ 5 mil em compras e ainda expôs os atritos que teve durante o passeio pelo mercado atacadista.

Casado com Viih Tube e pai de Lua e Ravi, Eli contou que tem tentado economizar nas compras domésticas, mas admitiu que a missão não tem sido tão simples. Antes mesmo de entrar no mercado, ele mostrou que tentou criar um clima de paz com a funcionária para evitar discussões durante as compras. “A gente acabou de cantar um louvor, então sem estresse”, disse o ex-BBB.

A funcionária entrou na brincadeira e afirmou que os dois tinham “orado” para que o mercado acontecesse sem confusão. O clima tranquilo, porém, durou pouco.

Nos vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, Eliezer apareceu reclamando após ouvir a funcionária falando dele enquanto caminhavam pelos corredores do atacadista. “Estou escutando, tá, querida, você falar de mim. Estou trabalhando aqui e ela lá conversando e falando mal de mim”, disparou.

Eliezer mostra compras em mercado

Eliezer mostrou compra de mais de R$ 5 mil no supermercado e expôs discussões divertidas com funcionária durante ida ao atacado por Reprodução
Eliezer mostrou compra de mais de R$ 5 mil no supermercado e expôs discussões divertidas com funcionária durante ida ao atacado por Reprodução
Eliezer mostrou compra de mais de R$ 5 mil no supermercado e expôs discussões divertidas com funcionária durante ida ao atacado por Reprodução
Eliezer mostrou compra de mais de R$ 5 mil no supermercado e expôs discussões divertidas com funcionária durante ida ao atacado por Reprodução
Eliezer mostrou compra de mais de R$ 5 mil no supermercado e expôs discussões divertidas com funcionária durante ida ao atacado por Reprodução
Eliezer mostrou compra de mais de R$ 5 mil no supermercado e expôs discussões divertidas com funcionária durante ida ao atacado por Reprodução
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Eliezer mostrou compra de mais de R$ 5 mil no supermercado e expôs discussões divertidas com funcionária durante ida ao atacado por Reprodução

Em outro momento, o influenciador reclamou porque as sacolas ecológicas ficaram em casa justamente no dia da compra. Segundo ele, a própria funcionária havia insistido anteriormente para que ele comprasse as bolsas reutilizáveis. “Agora tenho que ficar pegando caixa pelo mercado”, comentou.

A situação virou mais um motivo para troca de provocações entre os dois. A funcionária rebateu dizendo que Eliezer precisava ter mais agilidade durante as compras, aumentando ainda mais o tom divertido das discussões.

Um dos momentos que mais chamou atenção aconteceu durante a escolha de uma tapioca. Enquanto Eli queria optar pela versão mais barata, a funcionária insistia em levar uma marca considerada de melhor qualidade. A diferença de preço entre os produtos era de cerca de R$ 10, o suficiente para gerar mais uma discussão em meio aos corredores.

Ao final da compra, o ex-BBB mostrou que os produtos ocuparam três carrinhos de supermercado. Depois de passar tudo no caixa, ele revelou o valor final da conta: R$ 5.071,28.

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