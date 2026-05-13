RAINHA DAS PUBLIS

Ana Paula Renault faturou R$ 1,5 milhão após o BBB26 e ganhou cerca de R$ 52 por minuto desde a final

Campeã do reality já estrelou campanhas milionárias e aumentou fortuna em quase 30% menos de um mês após deixar o programa

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:26

Ana Paula Renault já faturou cerca de R$ 1,5 milhão em publicidade após o “BBB26” Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

Ana Paula Renault mal saiu do “BBB26” e já se transformou em um dos nomes mais valiosos do mercado publicitário. Em apenas 20 dias desde a final do reality, a campeã já teria faturado cerca de R$ 1,5 milhão com ações comerciais, o equivalente a aproximadamente R$ 52 por minuto desde o encerramento do programa.

A jornalista deixou o reality com o prêmio de R$ 5,7 milhões e rapidamente virou alvo de grandes marcas. Nesse curto período pós-BBB, Ana Paula estrelou campanhas para empresas como TIM, iFood, Duolingo e Sazon.

Segundo informações de bastidores, o cachê da ex-BBB varia entre R$ 300 mil e R$ 500 mil por campanha, valor que já colocou a campeã entre os nomes mais disputados por agências e anunciantes logo após o fim da edição.

O desempenho comercial chama atenção justamente por fugir do padrão visto em muitos vencedores do reality nos últimos anos. Enquanto parte dos campeões costuma perder espaço rapidamente após o programa, Ana Paula vive o movimento contrário. Ela ganhou força ainda durante o confinamento e saiu do “BBB26” com alta procura no mercado publicitário.

Ana Paula Renault 1 de 12

Nos bastidores da televisão, a ex-sister também negocia um possível contrato fixo com a TV Globo, o que pode ampliar ainda mais sua presença na programação da emissora nos próximos meses.

Além da TV, os números nas redes sociais também impressionam. No Instagram, plataforma considerada estratégica para publicidade, Ana Paula Renault já se aproxima da marca de 10 milhões de seguidores. O feito foi alcançado até hoje por poucos campeões do reality, como Juliette e Arthur Aguiar.