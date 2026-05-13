Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula Renault faturou R$ 1,5 milhão após o BBB26 e ganhou cerca de R$ 52 por minuto desde a final

Campeã do reality já estrelou campanhas milionárias e aumentou fortuna em quase 30% menos de um mês após deixar o programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:26

Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26
Ana Paula Renault já faturou cerca de R$ 1,5 milhão em publicidade após o “BBB26” Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

Ana Paula Renault mal saiu do “BBB26” e já se transformou em um dos nomes mais valiosos do mercado publicitário. Em apenas 20 dias desde a final do reality, a campeã já teria faturado cerca de R$ 1,5 milhão com ações comerciais, o equivalente a aproximadamente R$ 52 por minuto desde o encerramento do programa.

A jornalista deixou o reality com o prêmio de R$ 5,7 milhões e rapidamente virou alvo de grandes marcas. Nesse curto período pós-BBB, Ana Paula estrelou campanhas para empresas como TIM, iFood, Duolingo e Sazon.

Segundo informações de bastidores, o cachê da ex-BBB varia entre R$ 300 mil e R$ 500 mil por campanha, valor que já colocou a campeã entre os nomes mais disputados por agências e anunciantes logo após o fim da edição.

O desempenho comercial chama atenção justamente por fugir do padrão visto em muitos vencedores do reality nos últimos anos. Enquanto parte dos campeões costuma perder espaço rapidamente após o programa, Ana Paula vive o movimento contrário. Ela ganhou força ainda durante o confinamento e saiu do “BBB26” com alta procura no mercado publicitário.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
1 de 12
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

Nos bastidores da televisão, a ex-sister também negocia um possível contrato fixo com a TV Globo, o que pode ampliar ainda mais sua presença na programação da emissora nos próximos meses.

Além da TV, os números nas redes sociais também impressionam. No Instagram, plataforma considerada estratégica para publicidade, Ana Paula Renault já se aproxima da marca de 10 milhões de seguidores. O feito foi alcançado até hoje por poucos campeões do reality, como Juliette e Arthur Aguiar.

O crescimento acelerado reforça o tamanho do fenômeno comercial vivido pela campeã, que se tornou uma das participantes mais rentáveis da história recente do programa em menos de um mês fora da casa.

Leia mais

Imagem - Whindersson diz que já ganhou R$ 40 milhões em um ano e chocou ao revelar destino do dinheiro: ‘Gastei com droga’

Whindersson diz que já ganhou R$ 40 milhões em um ano e chocou ao revelar destino do dinheiro: ‘Gastei com droga’

Imagem - Monique Evelle transforma dor, medo e vulnerabilidade em fenômeno no Spotify com 'Em Voz Alta'

Monique Evelle transforma dor, medo e vulnerabilidade em fenômeno no Spotify com 'Em Voz Alta'

Imagem - Com ingressos esgotados, Alinne Rosa estreia show intimista no Rio Vermelho e transforma palco em confissão musical

Com ingressos esgotados, Alinne Rosa estreia show intimista no Rio Vermelho e transforma palco em confissão musical

Mais recentes

Imagem - A Rainha Elizabeth amava essa sobremesa que leva só 5 ingredientes e viralizou nas redes sociais

A Rainha Elizabeth amava essa sobremesa que leva só 5 ingredientes e viralizou nas redes sociais
Imagem - Saiba estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após passar por cirurgia de emergência

Saiba estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após passar por cirurgia de emergência
Imagem - Ex-atriz da Globo celebra 35 anos de união com médico morando em casas separadas

Ex-atriz da Globo celebra 35 anos de união com médico morando em casas separadas