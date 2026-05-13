Ex-atriz da Globo celebra 35 anos de união com médico morando em casas separadas

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Kamila Macedo
Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:15
O amor continua no ar para Totia Meireles, que celebra 35 anos de relacionamento com o médico Jaime Rabacov nesta quarta-feira (13). Em publicação nas redes sociais, a atriz compartilhou dois registros do casal, um "antes e depois", comparando uma foto de 1991, no início do namoro, com uma imagem atual, de 2026.
Totia Meireles
De acordo com o jornal Extra, a artista e o médico vivem em residências e cidades diferentes: ela reside no Rio de Janeiro, enquanto o marido mora em Miguel Pereira, município a cerca de duas horas de distância da capital fluminense. Segundo Meireles, essa distância e a individualidade são os segredos para a longevidade da união.
Totia Meireles acumula no currículo participações em novelas como “Cobras & Lagartos” (2006), “Salve Jorge” (2012) e “Alto Astral” (2014). Seu trabalho mais recente em folhetins foi em 2019, quando interpretou a vilã Mercedes em “Verão 90”.