CASAMENTO

Ex-atriz da Globo celebra 35 anos de união com médico morando em casas separadas

Totia Meireles compartilhou registro de "antes e depois" com Jaime Rabacov nesta quarta-feira (13)

Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:15

Totia Meireles e Jaime Rabacov em antes e depois (1991 e 2026) Crédito: Reprodução/Instagram

O amor continua no ar para Totia Meireles, que celebra 35 anos de relacionamento com o médico Jaime Rabacov nesta quarta-feira (13). Em publicação nas redes sociais, a atriz compartilhou dois registros do casal, um "antes e depois", comparando uma foto de 1991, no início do namoro, com uma imagem atual, de 2026.

Totia Meireles 1 de 4

De acordo com o jornal Extra, a artista e o médico vivem em residências e cidades diferentes: ela reside no Rio de Janeiro, enquanto o marido mora em Miguel Pereira, município a cerca de duas horas de distância da capital fluminense. Segundo Meireles, essa distância e a individualidade são os segredos para a longevidade da união.