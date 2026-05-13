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Saiba qual é a previsão de estreia da quinta temporada de 'Bridgerton'

Baseada no livro “O Conde Enfeitiçado”, nova fase da série focará no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling

Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:14

A atriz Hannah Dodd entrou para série do papel da tímida Francesca, a nova debutante dos Bridgerton Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Os novos episódios de “Bridgerton” chegarão ao catálogo da Netflix apenas em 2027. De acordo com a Variety, a confirmação da estreia da quinta temporada ocorreu durante um evento realizado em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (13), conduzido pela diretora de conteúdo da plataforma de streaming, Bela Bajaria.

A próxima história de amor a ser contada será a de Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), tendo Michaela Stirling (Masali Baduza) como seu par romântico. A nova fase adapta a obra “O Conde Enfeitiçado”, de Julia Quinn. A informação sobre qual dos irmãos protagonizaria a sequência da série foi divulgada em março deste ano.

Francesca e Michaela serão as próximas protagonistas de "Bridgerton" 1 de 4

Na sinopse disponibilizada, a trama de Francesca e Michaela terá um salto temporal de dois anos após os eventos da última temporada. Após vivenciar o luto pela morte de seu marido, John, Francesca decide retornar à sociedade londrina em busca de um novo matrimônio. Nesse contexto, ela reencontra a prima de John, Michaela, que volta à capital para administrar a propriedade dos Kilmartin. O reencontro despertará sentimentos complexos e questionamentos que serão o foco central dos novos episódios.

Mesmo antes da estreia da quinta temporada, os fãs já têm motivos para comemorar, pois a série já está renovada para uma nova leva de episódios. A expectativa é que a sexta temporada aborde a história de Eloise, protagonista do livro “Para Sir Phillip, com Amor”. Além dela, a produção ainda deve adaptar as trajetórias de Gregory e Hyacinth, os caçulas da família Bridgerton.