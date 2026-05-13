Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual é a previsão de estreia da quinta temporada de 'Bridgerton'

Baseada no livro “O Conde Enfeitiçado”, nova fase da série focará no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:14

A atriz Hannah Dodd entrou para série do papel da tímida Francesca, a nova debutante dos Bridgerton
A atriz Hannah Dodd entrou para série do papel da tímida Francesca, a nova debutante dos Bridgerton Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX

Os novos episódios de “Bridgerton” chegarão ao catálogo da Netflix apenas em 2027. De acordo com a Variety, a confirmação da estreia da quinta temporada ocorreu durante um evento realizado em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (13), conduzido pela diretora de conteúdo da plataforma de streaming, Bela Bajaria.

A próxima história de amor a ser contada será a de Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), tendo Michaela Stirling (Masali Baduza) como seu par romântico. A nova fase adapta a obra “O Conde Enfeitiçado”, de Julia Quinn. A informação sobre qual dos irmãos protagonizaria a sequência da série foi divulgada em março deste ano.

Francesca e Michaela serão as próximas protagonistas de "Bridgerton"

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
1 de 4
Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram

Na sinopse disponibilizada, a trama de Francesca e Michaela terá um salto temporal de dois anos após os eventos da última temporada. Após vivenciar o luto pela morte de seu marido, John, Francesca decide retornar à sociedade londrina em busca de um novo matrimônio. Nesse contexto, ela reencontra a prima de John, Michaela, que volta à capital para administrar a propriedade dos Kilmartin. O reencontro despertará sentimentos complexos e questionamentos que serão o foco central dos novos episódios.

Mesmo antes da estreia da quinta temporada, os fãs já têm motivos para comemorar, pois a série já está renovada para uma nova leva de episódios. A expectativa é que a sexta temporada aborde a história de Eloise, protagonista do livro “Para Sir Phillip, com Amor”. Além dela, a produção ainda deve adaptar as trajetórias de Gregory e Hyacinth, os caçulas da família Bridgerton.

Bridgerton

Bridgerton por Divulgação
Bridgerton por Divulgação
Bridgerton por Divulgação
Bridgerton por Divulgação
Bridgerton por Divulgação
1 de 5
Bridgerton por Divulgação

Leia mais

Imagem - Filha de Fátima Bernardes e William Bonner faz estreia como apresentadora ao lado da mãe

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner faz estreia como apresentadora ao lado da mãe

Imagem - Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia

Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia

Imagem - Atriz de 'Além do Tempo' morreu precocemente após luta contra o câncer

Atriz de 'Além do Tempo' morreu precocemente após luta contra o câncer

Tags:

Netflix Estreia Bridgerton

Mais recentes

Imagem - Empresa anuncia robô acompanhante mais realista do mundo, com pele quente, caminhada perfeita e expressões idênticas ao humano

Empresa anuncia robô acompanhante mais realista do mundo, com pele quente, caminhada perfeita e expressões idênticas ao humano
Imagem - Sandra Sá fará show gratuito em Salvador; veja data e local

Sandra Sá fará show gratuito em Salvador; veja data e local
Imagem - Como foi a despedida de solteira de Thay Pereira, noiva de Xande de Pilares

Como foi a despedida de solteira de Thay Pereira, noiva de Xande de Pilares