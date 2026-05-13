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Atriz de 'Além do Tempo' morreu precocemente após luta contra o câncer

Flora Diegues, que interpretou Bianca na trama de Elizabeth Jhin, faleceu aos 34 anos

Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:07

Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) Crédito: Reprodução/Globo

Uma das atrizes que está atualmente no ar com a reprise de “Além do Tempo” na Edição Especial da Globo faleceu precocemente em 2019. Flora Diegues morreu aos 34 anos, quatro anos após interpretar Bianca Cristina, filha de Massimo (Luis Melo) e Salomé (Inês Peixoto) na trama. A artista foi vítima de um câncer no cérebro, cujo diagnóstico ocorreu três anos antes de seu falecimento.

Apesar de a novela ter sido sua primeira experiência no gênero, a carreira de Flora teve início ainda na adolescência, com participações em filmes, séries e peças de teatro.

A veia artística era herança de família: ela era filha do cineasta Cacá Diegues (1940-2025), diretor de clássicos como “Xica da Silva” (1976) e “Deus é Brasileiro” (2003). Sua mãe, Renata Almeida Magalhães, também atua como produtora e roteirista, tendo sido parceira constante nas produções audiovisuais do marido. Flora estreou nos cinemas ainda jovem, no filme "Tieta do Agreste" (1996), dirigido pelo pai.

Flora Diegues 1 de 7

Mais tarde, integrou o elenco de obras como “O Grande Circo Místico” (2018), também sob direção de Diegues, e participou da série “Sob Pressão” (2017), do Globoplay. No teatro, marcou presença na montagem “Os Melhores Anos de Nossas Vidas” (2000), ao lado de Domingos Oliveira.

Na TV Globo, o último trabalho da atriz foi na novela “Deus Salve o Rei” (2018). Contudo, Flora deixou uma obra póstuma: o filme “Aumenta que É Rock ‘n Roll” (2024), produzido por sua mãe.

Escrita por Elizabeth Jhin, “Além do Tempo” foi exibida originalmente entre julho de 2015 e janeiro de 2016 na faixa das seis. A reprise na Edição Especial, que vai ao ar a partir das 14h40, de segunda a sexta-feira, marca a primeira reexibição da novela na emissora.