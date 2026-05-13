VOCÊ SABIA?

Tempero comum usado no feijão e na carne ajuda na queima de gordura

Estudo científico analisou efeitos no peso e no metabolismo de adultos com sobrepeso

Agência Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:33

Cominho Crédito: Reprodução

Um tempero presente em cozinhas do mundo inteiro passou a chamar atenção também no meio científico. Pesquisadores investigaram os efeitos do cominho em adultos com sobrepeso e encontraram mudanças relacionadas ao peso corporal e ao metabolismo.

O estudo foi publicado na revista científica Annals of Nutrition and Metabolism e acompanhou 78 adultos entre 18 e 60 anos durante oito semanas.

Os participantes foram divididos em grupos que receberam cápsulas de cominho, placebo ou orlistate, medicamento conhecido pelo uso em tratamentos de emagrecimento.

Cominho 1 de 10

Segundo os pesquisadores, o grupo que consumiu o tempero apresentou redução média de 1,1 kg ao longo do período analisado. Já o grupo placebo registrou leve aumento de peso.

Além da perda de peso, os cientistas também observaram alterações em indicadores metabólicos, incluindo redução nos níveis de insulina e mudanças nos triglicerídeos, gordura presente no sangue.

Os resultados aumentaram o interesse científico sobre possíveis efeitos do cominho no metabolismo.

Apesar disso, os próprios pesquisadores fizeram um alerta importante: o estudo não conclui que o tempero provoque emagrecimento sozinho nem de forma rápida.

A pesquisa também não analisou chás, receitas caseiras ou consumo culinário comum. O experimento utilizou cápsulas padronizadas de cominho, em doses controladas e dentro de acompanhamento clínico específico.

Mesmo sem promessas milagrosas, o estudo chamou atenção por mostrar efeitos já nas primeiras semanas de observação.