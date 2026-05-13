Tempero comum usado no feijão e na carne ajuda na queima de gordura

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Agência Correio
Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:33
Um tempero presente em cozinhas do mundo inteiro passou a chamar atenção também no meio científico. Pesquisadores investigaram os efeitos do cominho em adultos com sobrepeso e encontraram mudanças relacionadas ao peso corporal e ao metabolismo.
O estudo foi publicado na revista científica Annals of Nutrition and Metabolism e acompanhou 78 adultos entre 18 e 60 anos durante oito semanas.
Os participantes foram divididos em grupos que receberam cápsulas de cominho, placebo ou orlistate, medicamento conhecido pelo uso em tratamentos de emagrecimento.
Cominho
Segundo os pesquisadores, o grupo que consumiu o tempero apresentou redução média de 1,1 kg ao longo do período analisado. Já o grupo placebo registrou leve aumento de peso.
Além da perda de peso, os cientistas também observaram alterações em indicadores metabólicos, incluindo redução nos níveis de insulina e mudanças nos triglicerídeos, gordura presente no sangue.
Os resultados aumentaram o interesse científico sobre possíveis efeitos do cominho no metabolismo.
Apesar disso, os próprios pesquisadores fizeram um alerta importante: o estudo não conclui que o tempero provoque emagrecimento sozinho nem de forma rápida.
A pesquisa também não analisou chás, receitas caseiras ou consumo culinário comum. O experimento utilizou cápsulas padronizadas de cominho, em doses controladas e dentro de acompanhamento clínico específico.
Mesmo sem promessas milagrosas, o estudo chamou atenção por mostrar efeitos já nas primeiras semanas de observação.
Muito utilizado em pratos como carnes, arroz, feijão e preparos árabes e indianos, o cominho agora também entrou na mira de pesquisas sobre alimentação e saúde metabólica.