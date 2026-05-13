CINEMA

Correr 30 minutos ou assistir 'O Iluminado'? Estudo aponta que assistir filmes de terror faz gastar calorias sentado e diz quais queimam mais gordura

Reações de medo liberam hormônios ansiolíticos que potencializam o metabolismo e o gasto calórico



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:13

Segundo levantamento, 'O Iluminado' é o filme com o maior gasto calórico, com cerca de 184 kcal Crédito: Divulgação / IMDb

Assistir filmes de terror é ficar apreensivo, sentir a adrenalina nas veias e o coração palpitar. Saiba que isso pode te ajudar a gastar calorias, segundo estudo conduzido na Universidade de Westminster, encomendado pela Lovefilm.

O estudo avaliou as respostas de diversos pacientes durante a sessão de diversos filmes de terror, calculando o gasto calórico em cada um deles. O gasto estimado em um dos filmes chegou a 184 kcal.

O que o experimento encontrou?

O experimento contou com o monitoramento de dez pacientes submetidos às sessões dos filmes, tendo seus sinais medidos e acompanhados em tempo real. O gasto calórico médio registrado foi de 113 calorias em 90 minutos.

Gasto calórico por filme 1 de 10

113 kcal são equivalentes às calorias de uma salsicha, um bombom ou uma lata de Red Bull, aproximadamente. Para gastar essa energia, seria necessária uma caminhada de 2 km, a 4km/h, ou uma corrida intensa de 8 min, a 12,8 km/h.

Esse valor é equivalente a todo o gasto calórico da cobaia, incluindo seu gasto calórico basal, aquele feito em repouso pelo corpo para funções vitais. O aumento real de gasto é de cerca de 33% em relação ao gasto em repouso, segundo o documento.

Uma das hipóteses para o aumento do gasto são os hormônios liberados durante a sessão, como a adrenalina (reação de "luta ou fuga") e cortisol (estresse). Segundo outro estudo, há correlação direta entre atividade metabólica e estes hormônios.

É possível medir o terror?

Medir o medo com precisão é difícil, mas alguns levantamentos tentam traduzi-lo em números. O Science of Scare Project, por exemplo, monitora batimentos cardíacos de espectadores para estimar quais filmes causam mais sustos e tensão.

Nesse ranking, ‘A Entidade’ aparece como o filme mais assustador do mundo. A lógica é simples: quanto maior a alta dos batimentos em relação ao repouso, maior tende a ser a resposta física causada por sustos, suspense e cenas de ameaça.

Em A Entidade (Sinister), o público registrou frequência cardíaca média de 86 bpm durante o filme, cerca de 34% acima da média em repouso Crédito: Divulgação / IMDb

Limitações metodológicas

Apesar de curioso, o estudo encomendado pela Lovefilm, empresa de streaming de filmes, ainda possui algumas limitações. Primeiramente, a baixa amostragem de dez pacientes, um grupo insuficiente para avaliar o gasto em escala universal.