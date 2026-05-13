Mionzinho detona Serginho Groisman e diz que apresentador deveria se aposentar: 'Velho chato'

Humorista afirmou que Marcos Mion estaria no “horário errado” e sugeriu troca no comando do Altas Horas

  • Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:16

Mionzinho e Serginho Groiman Crédito: Reprodução

O humorista Mionzinho causou polêmica ao comentar a carreira de Serginho Groisman e defender que Marcos Mion assuma o comando do Altas Horas, da TV Globo.

Durante participação no podcast “Eles Que Lutem”, o comediante afirmou que a emissora estaria utilizando Marcos Mion de forma errada na programação. “Acho que ele está no horário errado. Acho que a Globo usa ele mal”, declarou.

Na sequência, Mionzinho comentou diretamente sobre Serginho Groisman e criticou o atual formato do programa exibido nas noites de sábado. “Ele é um velho chato. O Altas Horas ficou chato”, afirmou.

O humorista ainda disse acreditar que chegou o momento de Serginho deixar a atração. “Está na hora de o Serginho aposentar e ele [Marcos Mion] pegar o sábado à noite da Globo”, declarou.

Victor Rodrigues Coelho, nome verdadeiro de Mionzinho, ficou conhecido nacionalmente após atuar como assistente de palco do programa Legendários, exibido pela Record entre 2010 e 2017.

Além da televisão, ele também trabalhou na MTV Brasil e chegou a disputar uma vaga como vereador em São Paulo em 2020.

