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Cantor Ray, dupla de Renan, recebe alta após internação grave e emociona fãs com desabafo

Sertanejo passou dias na UTI em Goiânia e agradeceu orações recebidas durante recuperação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:21

Cantor Ray
Cantor Ray Crédito: Reprodução

O cantor Ray, que faz dupla com Renan, emocionou seguidores ao anunciar que recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (12). O sertanejo estava internado desde o último dia 5 em Goiânia, após apresentar um quadro grave de saúde.

Nas redes sociais, Ray publicou um vídeo agradecendo o apoio recebido durante a recuperação. “Hoje estou recebendo alta do hospital e não poderia deixar de passar aqui para agradecer cada oração, mensagem e demonstração de carinho que recebi nesses últimos dias”, afirmou.

Renan e Ray

Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
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Renan e Ray por Reprodução/Instagram

O cantor também falou sobre os momentos difíceis enfrentados durante a internação. “Foram dias difíceis, mas graças a Deus, ao cuidado da equipe médica e à corrente de fé de vocês, estou me recuperando muito bem”, declarou.

Ray passou mal enquanto estava em uma chácara em Bela Vista de Goiás. Segundo informações divulgadas pela equipe do artista, ele apresentava febre alta e fortes dores abdominais.

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Após agravamento do quadro, o sertanejo foi transferido para um hospital particular em Goiânia, onde acabou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No último dia 8, ele foi extubado e voltou a respirar sem ajuda de aparelhos.

Por causa da internação, os shows da dupla marcados para os dias 7 e 10 de maio foram cancelados.

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