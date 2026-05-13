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'Não sou uma escolha': Rafa Kalimann revela ausência de Nattan na gravidez e gera revolta

Atriz abriu o jogo no primeiro episódio de 'Tempo Para Amar'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:57

Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' Crédito: Reprodução/Globoplay

O primeiro episódio do novo documentário de Rafa Kalimann, 'Tempo Para Amar', que estreou no último sábado (9) no Globoplay, mostrou as feridas abertas na relação da atriz com o cantor Nattan. O clima pesou quando Rafa decidiu expor o que sentiu durante os nove meses de gravidez.

Segundo a influenciadora, enquanto ela lidava com as transformações da gestação, sentia o companheiro 'fugindo' das responsabilidades emocionais e se escondendo atrás de uma agenda lotada de shows. E o ponto alto da discussão teria sido uma viagem de Nattan com amigos para Gramado (RS), logo após um show, enquanto Rafa já estava no nono mês de gestação.

Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' 1 de 20

Do outro lado da história, Nattan não negou as dificuldades. O cantor confessou que andava disperso e que o foco no lançamento de seu DVD acabou o afastando do ambiente familiar. Ele chegou a dar um exemplo que muitas mulheres 'conhecem bem', a de estar fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar.

"Ela falava: 'quero você mais perto, me sinto sozinha'. E eu pensava: 'como ela está sozinha se eu estou aqui com ela?'", relatou o artista, admitindo que não compreendia as necessidades reais da parceira naquele momento. Para Rafa, a dor era clara: "Quando eu sei que nossa família não é uma escolha para você, é onde me machuca".

Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan 1 de 9

Como era de se esperar, a internet não perdoou e Nattan virou o alvo principal das críticas. O cantor chegou a pedir calma aos seguidores, sugerindo que assistam ao documentário completo antes de qualquer julgamento precipitado. Mas a surpresa veio da mãe de Rafa, Genilda Fernandes.

Nas redes sociais, Genilda criticou quem usa as falas da filha como combustível para fofocas. "Quem vive apontando erros alheios esquece de cuidar da própria caminhada", disparou a mãe da atriz.

Rafa Kalimann também não escapou do 'tribunal do Twitter'. Alguns internautas a acusaram de vitimização e questionaram a exposição da gravidez em um documentário logo após ela dizer que se afastaria das redes para cuidar da saúde mental. Abalada, ela rebateu os insultos que recebeu.