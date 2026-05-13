Rafa Kalimann vira alvo de críticas após revelar que induziu parto para Nattan acompanhar nascimento da filha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:19
A influenciadora Rafa Kalimann voltou ao centro das polêmicas nas redes sociais após a divulgação de novos trechos do documentário "Tempo Para Amar", que estreou no último sábado (9), no GNT e Globoplay. Na produção, que terá quatro episódios, a ex-BBB revelou que decidiu induzir o parto da filha, Zuza, ao completar 41 semanas de gestação para garantir a presença de Nattan no nascimento da bebê.
Segundo Rafa, a escolha esteve ligada à agenda profissional do cantor e à importância da presença dele naquele momento. "Para mim faria muita diferença que o Nattan estivesse nesse momento", afirmou. Ela ainda contou que o trabalho de parto durou cerca de 40 horas.
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar'
A revelação provocou forte repercussão nas redes sociais e gerou uma onda de críticas ao casal. Muitos internautas questionaram o fato de o nascimento da filha ter sido conciliado com compromissos profissionais do artista.
"Não era mais fácil ele cancelar um ou dois shows?", escreveu uma usuária. Outra comentou: "Cancelar agenda: não dá. Induzir parto: ok". Também houve quem comparasse a situação com outros famosos. "Impossível não comparar com o João Gomes que cancelou tudo pra acompanhar a mulher", apontou uma internauta.
As críticas a Nattan aumentaram ainda mais após o documentário também expor uma crise vivida pelo casal durante a reta final da gravidez. Em um dos episódios, Rafa contou que se sentiu sozinha em diversos momentos e afirmou que o cantor teria se afastado emocionalmente durante o período.
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan
"A única pessoa que eu conseguia falar e não gerar preocupação era o Nattan, só que foi um momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também e isso mexeu muito comigo", desabafou a influenciadora na série.
Nas redes, parte do público também questionou o motivo de situações tão íntimas terem sido expostas publicamente no documentário. "Ela fez esse documentário pra queimar ele?", perguntou uma usuária. "Cada episódio só piora", comentou outra.
Rafa Kalimann e Nattan assumiram o relacionamento publicamente no fim de 2024. Já a filha do casal, Zuza Helena, nasceu em janeiro deste ano.