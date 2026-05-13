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Rafa Kalimann vira alvo de críticas após revelar que induziu parto para Nattan acompanhar nascimento da filha

Influenciadora contou em documentário que quis conciliar nascimento da bebê com agenda de shows do cantor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:19

Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar'
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' Crédito: Reprodução/Globoplay

A influenciadora Rafa Kalimann voltou ao centro das polêmicas nas redes sociais após a divulgação de novos trechos do documentário "Tempo Para Amar", que estreou no último sábado (9), no GNT e Globoplay. Na produção, que terá quatro episódios, a ex-BBB revelou que decidiu induzir o parto da filha, Zuza, ao completar 41 semanas de gestação para garantir a presença de Nattan no nascimento da bebê.

Segundo Rafa, a escolha esteve ligada à agenda profissional do cantor e à importância da presença dele naquele momento. "Para mim faria muita diferença que o Nattan estivesse nesse momento", afirmou. Ela ainda contou que o trabalho de parto durou cerca de 40 horas.

Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar'

Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
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Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay
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Rafa Kalimann e Nattan no documentário 'Tempo para Amar' por Reprodução/Globoplay

A revelação provocou forte repercussão nas redes sociais e gerou uma onda de críticas ao casal. Muitos internautas questionaram o fato de o nascimento da filha ter sido conciliado com compromissos profissionais do artista.

"Não era mais fácil ele cancelar um ou dois shows?", escreveu uma usuária. Outra comentou: "Cancelar agenda: não dá. Induzir parto: ok". Também houve quem comparasse a situação com outros famosos. "Impossível não comparar com o João Gomes que cancelou tudo pra acompanhar a mulher", apontou uma internauta.

As críticas a Nattan aumentaram ainda mais após o documentário também expor uma crise vivida pelo casal durante a reta final da gravidez. Em um dos episódios, Rafa contou que se sentiu sozinha em diversos momentos e afirmou que o cantor teria se afastado emocionalmente durante o período.

Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan

Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
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Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha

"A única pessoa que eu conseguia falar e não gerar preocupação era o Nattan, só que foi um momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também e isso mexeu muito comigo", desabafou a influenciadora na série.

Nas redes, parte do público também questionou o motivo de situações tão íntimas terem sido expostas publicamente no documentário. "Ela fez esse documentário pra queimar ele?", perguntou uma usuária. "Cada episódio só piora", comentou outra.

Rafa Kalimann e Nattan assumiram o relacionamento publicamente no fim de 2024. Já a filha do casal, Zuza Helena, nasceu em janeiro deste ano.

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Nattan Rafa Kalimann

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