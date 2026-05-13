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'Leaf Vuitton': Tadeu Schmidt explica por que jogou fora presente da esposa em aeroporto

Durante viagem pela Oceania, apresentador do BBB divertiu seguidores ao mostrar bolsa artesanal feita de folhas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:42

Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa
Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa Crédito: Reprodução

Curtindo dias de descanso ao lado da esposa, Ana Cristina, após o fim da 26ª edição do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, de 51 anos virou assunto nas redes sociais por causa de um acessório, no mínim, exótico.

Durante um passeio de jet ski, um guia local, usando apenas a criatividade e folhas de palmeira, confeccionou uma bolsa artesanal para Ana Cristina. O apresentador, logo batizou a peça de 'Leaf Vuitton', um trocadilho com a grife de luxo francesa (leaf, em inglês, significa folha).

Veja a bolsa da esposa de Tadeu Schmidt jogada fora

Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução
Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução
Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução
Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução
Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução
Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução
Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução
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Férias de Tadeu Schmidt: Apresentador diverte a web com bolsa de folhas e visual despojado com a esposa por Reprodução

A 'bolsa' acompanhou o casal durante parte do roteiro, mas ao desembarcarem na Nova Zelândia, Tadeu explicou aos seus seguidores que eles precisariam se desfazer do presente antes de passar pela alfândega.

"A gente vai ter que jogar fora e se desfazer dela, porque pode dar problema ambiental", esclareceu o jornalista. Países como a Nova Zelândia possuem leis de biossegurança rigorosíssimas contra a entrada de material orgânico estrangeiro, que pode carregar pragas ou fungos capazes de desequilibrar o ecossistema local. Na legenda, ele disse: "A lembrança fica para sempre".

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Além da história da bolsa, o que chamou a atenção dos fãs foi o visual despojado de Tadeu. Longe dos ternos das noites de eliminação, ele apareceu com a barba por fazer e o cabelo maior, rendendo comentários divertidos dos internautas.

"Eu amo esse estilo meio Náufrago do Tadeu de férias!", brincou uma seguidora. Outro fã destacou a autenticidade do jornalista: "O cara está de férias, mostra o quanto é autêntico". 

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