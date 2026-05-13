LUXO

Escândalos, ostentação, poder e luxo extremo: conheça a história da Daslu, império que inspirou novela da Globo

Daslu marcou gerações entre milionários, celebridades e socialites e serviu de inspiração para a icônica Luxus

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:00

Daslu virou símbolo máximo de luxo, ostentação e poder no Brasil e inspirou novela “Cobras & Lagartos” Crédito: Reprodução

Muito antes da ostentação dominar as redes sociais e transformar bolsas de grife em febre digital, a Daslu já era considerada o maior símbolo de luxo e exclusividade do Brasil. Frequentada por empresários, celebridades, herdeiros e socialites, a loja virou fenômeno cultural nos anos 1990 e 2000 e acabou eternizada na teledramaturgia brasileira ao inspirar a Luxus, mega loja fictícia da novela Cobras & Lagartos, da TV Globo.

A relação entre as duas marcas nunca foi oficialmente escondida. Na época da estreia da novela, exibida em 2006, diversos veículos apontaram que a Luxus foi criada como uma sátira sofisticada do império construído pela Daslu em São Paulo.

A Daslu surgiu em 1958, fundada pelas empresárias Lúcia Piva de Albuquerque Tranchesi e Lourdes Aranha dos Santos. O nome da loja nasceu da união do apelido “Lu” das duas fundadoras.

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Inicialmente funcionando em uma casa discreta na Vila Nova Conceição, em São Paulo, a boutique vendia roupas importadas para clientes da elite paulistana. O negócio cresceu rapidamente até se transformar em uma potência do mercado de luxo nacional.

Nas décadas seguintes, a Daslu se tornou referência absoluta em moda premium e passou a importar peças de algumas das marcas mais desejadas do mundo, incluindo Chanel, Valentino, Louis Vuitton e Jimmy Choo.

O auge da marca aconteceu em 2005 com a inauguração da Villa Daslu, uma megaloja de 17 mil metros quadrados na Vila Olímpia, em São Paulo.

O espaço impressionava pelo tamanho e pela arquitetura grandiosa, com escadarias monumentais, lustres gigantes, restaurantes sofisticados e atendimento extremamente exclusivo. A experiência de compra funcionava quase como um clube privado para milionários.

A inauguração da Villa Daslu virou um acontecimento nacional e reuniu empresários, artistas e socialites em uma festa marcada por luxo exagerado e milhares de garrafas de champanhe.

Exibida em 2006, “Cobras & Lagartos” transformou a Luxus em um dos cenários mais icônicos das novelas da Globo. A loja fictícia comandada por Omar Pasquim, personagem de Francisco Cuoco, era um verdadeiro império de luxo, vendendo joias, roupas caríssimas e artigos extravagantes para milionários.

O cenário da Luxus ocupava cerca de 4 mil metros quadrados nos Estúdios Globo e reproduzia o glamour exagerado da Villa Daslu, com colunas inspiradas em templos greco-romanos e ambientes sofisticados.

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Na época, a própria imprensa classificou a novela como uma espécie de paródia elegante do universo criado pela Daslu.

Apesar do sucesso absoluto, a Daslu também virou símbolo de desigualdade social e excessos da elite brasileira. A grandiosidade da loja gerava repercussão internacional pelo contraste entre o luxo extremo e a realidade econômica do país.

Pouco tempo após a inauguração da Villa Daslu, a empresa passou a enfrentar investigações envolvendo suspeitas de fraude fiscal e sonegação de impostos. Em 2005, a Polícia Federal realizou uma operação no local e a empresária Eliana Tranchesi acabou presa durante as investigações.