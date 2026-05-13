TEATRO

Ex-galã de Malhação, Hugo Bonèmer surge em nu frontal no teatro e exibe o bumbum em cena: 'Troca de pele'

Ator de 38 anos protagoniza momento ousado em adaptação de ‘O Talentoso Ripley’ em cartaz no Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:27

Hugo Bonèmer na peça "O talentoso Ripley" Crédito: Luan Rabelo/Divulgação

O ator Hugo Bonèmer tem impressionado o público com sua atuação na peça O Talentoso Ripley, em cartaz no Rio de Janeiro. Ex-galã de Malhação, o artista está mostrando seu talento ao viver o personagem vigarista Tom Ripley, que dá nome ao espetáculo. A entrega, aliás, também tem chamado atenção por uma cena em particular.

Na montagem, Hugo protagoniza uma momento de nu frontal. Ele também exibe o bumbum durante a apresentação, arrancando reações da plateia. O ator explicou que a nudez faz parte da construção sensorial do personagem.

Hugo Bonèmer na peça "O talentoso Ripley" 1 de 13

"É como uma troca de pele, e a cena vai para um caminho sensorial, virando animal, bicho, mais primitivo possível até adquirir a nova forma. Tem gente que assiste e lembra das personalidades do filme Fragmentado, mas durante a construção eu só pensei em voltar ao estado mais primitivo possível", afirmou ao jornal Extra.

Além de atuar, Hugo Bonèmer também assina a produção e direção do espetáculo ao lado de Kamilla Rufino. A peça segue em cartaz até 31 de maio no Teatro Laura Alvim, em Ipanema.

A trajetória do ator já foi marcada por outros momentos de exposição pessoal. Primo de William Bonner, Hugo falou publicamente sobre sua sexualidade em 2018, durante entrevista ao programa TV Fama. Na ocasião, ao ser questionado sobre a vida amorosa, respondeu: "É ele. É um ator". O episódio ganhou repercussão por acontecer em um período em que poucos atores gays abordavam o tema abertamente na televisão.