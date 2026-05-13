BBB 26

Milena rebate ataque nas redes após ser chamada de 'burra' e acusada de estar 'tentando chamar a atenção' de Ana Paula Renault

Vice-campeã do BBB 26 respondeu comentário ofensivo e negou que esteja tentando chamar atenção da ex-sister

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:20

Milena e Ana Paula no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A ex-BBB Milena, de 27 anos, perdeu a paciência nesta terça-feira (12) após receber um comentário ofensivo nas redes sociais. A vice-campeã do BBB 26 decidiu responder publicamente uma internauta que a chamou de "burra" e a comparou com Ana Paula Renault.

Tudo começou depois que uma seguidora criticou a postura de Milena fora do reality show e insinuou que ela estaria tentando chamar a atenção da vencedora da edição. "A Tidinha da Milena passa 24h tentando chamar a atenção da Ana Paula e é solenemente ignorada. Não tem empresário que dê jeito em gente burra... para daqui a pouco todo mundo esquecer dela, pois não tem vida própria e nem constrói a própria história. Não tem gerenciamento que dê jeito", escreveu a internauta.

Milena e Ana Paula 1 de 12

Sem deixar o comentário passar batido, Milena rebateu as acusações e afirmou que está focada na própria trajetória profissional. "Acho que você está vivendo em outro mundo. Não corro atrás de ninguém. Talvez antes, sim, hoje não, pois sei o meu valor. Se atualize do quanto eu estou trabalhando com equipes incríveis, agenda lotada, criando um caminho novo e cheio de oportunidades. Tenho o pé bem no chão, estou fazendo tudo para dar certo, mas sei que o futuro a mim não pertence", declarou.

Na sequência, a ex-BBB ainda pediu que a internauta evitasse citar seu nome caso não tivesse algo positivo para dizer. "Se não for para falar coisas [boas], te convido a não tocar no meu nome mais. Obrigada. Se cuida e seja mais positiva", completou.