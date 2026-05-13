BERLINDA

Enquete Casa do Patrão: João Pedro, Luiza, Morena ou Nikita; quem deve ficar no 3º Tá na Reta

Terceiro Tá na Reta da temporada foi formado nesta terça-feira (12) e público decide quem continua no jogo

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 00:04

João Pedro, Luiza, Morena e Nikita disputam permanência na Casa do Patrão Crédito: Divulgação

A madrugada foi de tensão na Casa do Patrão. O terceiro Tá na Reta da temporada colocou João Pedro, Luiza, Morena e Nikita na disputa pela permanência no reality, movimentando as torcidas nas redes sociais logo após a formação da berlinda desta terça-feira (12).

João Pedro acabou indicado diretamente por Luís Fellipe, que venceu mais uma vez a Prova do Patrão e manteve o comando da semana. Já Nikita foi parar na disputa após ser escolhida por Mari, vencedora do Poder do Voto. Luiza entrou na berlinda ao receber a maior quantidade de votos da casa, enquanto Morena foi puxada por Luiza depois da dinâmica da Prova Tô Fora.

Diferente de outros realities, o público da Casa do Patrão vota para salvar o participante que deseja ver até a final. Assim, quem receber menos apoio deixa o programa na próxima quinta-feira (14).

A formação começou ainda no sábado (9), quando Luís Fellipe conquistou a liderança da semana e dividiu os confinados entre Casa do Patrão e Casa do Trampo. Na segunda-feira (11), Luiza Parlote venceu a Prova Tô Fora e garantiu vaga na área privilegiada da casa.

Já nesta terça, os participantes da Casa do Trampo disputaram a dinâmica do Poder do Voto. Mari levou a melhor e ganhou o direito de indicar um rival diretamente para o Tá na Reta.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Na sequência da votação, Luís Fellipe escolheu João Pedro, Mari indicou Nikita e Luiza puxou Morena. O voto da casa terminou com Luiza como a participante mais votada da noite.

Confira quem votou em quem na formação do Tá na Reta:

Bianca votou em Marina

Matheus votou em Luiza

Nikita votou em Mari

Nataly votou em Mari

Andressa votou em Mari

Morena votou em Luiza

Jackson votou em Mari

Luiza votou em Marina

Sheila votou em Luiza

João Victor votou em Mari

Mari votou em Marina

João Pedro votou em Marina

Marina votou em Luiza

Vivão votou em Luiza