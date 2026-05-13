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Enquete Casa do Patrão: João Pedro, Luiza, Morena ou Nikita; quem deve ficar no 3º Tá na Reta

Terceiro Tá na Reta da temporada foi formado nesta terça-feira (12) e público decide quem continua no jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 00:04

João Pedro, Luiza, Morena e Nikita disputam permanência na Casa do Patrão
João Pedro, Luiza, Morena e Nikita disputam permanência na Casa do Patrão Crédito: Divulgação

A madrugada foi de tensão na Casa do Patrão. O terceiro Tá na Reta da temporada colocou João Pedro, Luiza, Morena e Nikita na disputa pela permanência no reality, movimentando as torcidas nas redes sociais logo após a formação da berlinda desta terça-feira (12).

João Pedro acabou indicado diretamente por Luís Fellipe, que venceu mais uma vez a Prova do Patrão e manteve o comando da semana. Já Nikita foi parar na disputa após ser escolhida por Mari, vencedora do Poder do Voto. Luiza entrou na berlinda ao receber a maior quantidade de votos da casa, enquanto Morena foi puxada por Luiza depois da dinâmica da Prova Tô Fora.

Diferente de outros realities, o público da Casa do Patrão vota para salvar o participante que deseja ver até a final. Assim, quem receber menos apoio deixa o programa na próxima quinta-feira (14).

A formação começou ainda no sábado (9), quando Luís Fellipe conquistou a liderança da semana e dividiu os confinados entre Casa do Patrão e Casa do Trampo. Na segunda-feira (11), Luiza Parlote venceu a Prova Tô Fora e garantiu vaga na área privilegiada da casa.

Já nesta terça, os participantes da Casa do Trampo disputaram a dinâmica do Poder do Voto. Mari levou a melhor e ganhou o direito de indicar um rival diretamente para o Tá na Reta.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Na sequência da votação, Luís Fellipe escolheu João Pedro, Mari indicou Nikita e Luiza puxou Morena. O voto da casa terminou com Luiza como a participante mais votada da noite.

Confira quem votou em quem na formação do Tá na Reta:

Bianca votou em Marina

Matheus votou em Luiza

Nikita votou em Mari

Nataly votou em Mari

Andressa votou em Mari

Morena votou em Luiza

Jackson votou em Mari

Luiza votou em Marina

Sheila votou em Luiza

João Victor votou em Mari

Mari votou em Marina

João Pedro votou em Marina

Marina votou em Luiza

Vivão votou em Luiza

Vini votou em Luiza

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Tags:

Record Reality Show Casa do Patrão

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