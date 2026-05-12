NOVELA DAS 7

Naiane coloca João Raul contra parede e esquenta clima em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (13 de maio)

No mesmo dia, a patricinha tem um sonho assustador

Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 22:28

Naiane tem conversa séria com João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (13), Naiane (Isabelle Drummond) pressiona o noivo, João Raul (Filipe Bragança) sobre o pedido de casamento. No mesmo dia, a patricinha sonha com Gael (Luiz André Frambach) e se desespera. Já Alaorzinho (Daniel de Oliveira) canta Janete (Leticia Spiller), que rechaça o empresário.

Agenor (Claudio Mendes) e Vilma (Renata Caetano) comentam sobre a nova fase de Alaorzinho. Walmir (Antonio Calloni) se incomoda quando João Raul acredita que Naiane é Diana, a menina de seu passado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Alaorzinho faz uma proposta para Zilá (Leandra Leal). Cinara (Ramille) desconfia quando Zilá se une a ela e Ronei. Leandro (David Junior) pede ajuda a Eduarda (Gabz) para pedir Agrado em casamento. Alaorzinho confronta a atuação de Ronei (Thomás Aquino).