Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Naiane coloca João Raul contra parede e esquenta clima em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (13 de maio)

No mesmo dia, a patricinha tem um sonho assustador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 22:28

Naiane tem conversa séria com João Raul em 'Coração Acelerado'
Naiane tem conversa séria com João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (13), Naiane (Isabelle Drummond) pressiona o noivo, João Raul (Filipe Bragança) sobre o pedido de casamento. No mesmo dia, a patricinha sonha com Gael (Luiz André Frambach) e se desespera. Já Alaorzinho (Daniel de Oliveira) canta Janete (Leticia Spiller), que rechaça o empresário.

Agenor (Claudio Mendes) e Vilma (Renata Caetano) comentam sobre a nova fase de Alaorzinho. Walmir (Antonio Calloni) se incomoda quando João Raul acredita que Naiane é Diana, a menina de seu passado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Alaorzinho faz uma proposta para Zilá (Leandra Leal). Cinara (Ramille) desconfia quando Zilá se une a ela e Ronei. Leandro (David Junior) pede ajuda a Eduarda (Gabz) para pedir Agrado em casamento. Alaorzinho confronta a atuação de Ronei (Thomás Aquino).

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Casada com herdeiro bilionário, Mariana Rios lança método para 'atrair prosperidade e amor'; saiba o valor

Casada com herdeiro bilionário, Mariana Rios lança método para 'atrair prosperidade e amor'; saiba o valor
Imagem - Milena rebate ataque nas redes após ser chamada de 'burra' e acusada de estar 'tentando chamar a atenção' de Ana Paula Renault

Milena rebate ataque nas redes após ser chamada de 'burra' e acusada de estar 'tentando chamar a atenção' de Ana Paula Renault
Imagem - Virada na carreira: Saiba quais signos terão o 'sim' que tanto esperam no trabalho hoje (13 de maio)

Virada na carreira: Saiba quais signos terão o 'sim' que tanto esperam no trabalho hoje (13 de maio)