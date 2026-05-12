Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Virada de chave’: Ana Paula revela o que fará com prêmio do BBB 26

Campeã do BBB 26 revelou vários planos para valor milionário

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 21:08

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Paula Renault conquistou o coração dos telespectadores no Big Brother Brasil 2026, tanto que o resultado foi o que muitos esperavam, a vitória no reality show da Globo, e levou os R$ 5,7 milhões. Além disso, garantiu a possibilidade de um futuro como apresentadora na TV.

A jornalista revelou o que pretende fazer com o prêmio milionário. Ana Paula afirmou em entrevista ao Portal LeoDias que pretende analisar possibilidades de investimentos e ainda afirmou que quer usar os conhecimentos de um pós-graduação em finanças que fez no passado, e comprar a casa própria.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
1 de 12
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 'Quero é ser feliz, com um ou com vários', dispara Ana Paula Renault sobre fase solteira após BBB

'Quero é ser feliz, com um ou com vários', dispara Ana Paula Renault sobre fase solteira após BBB

Imagem - Justiça toma decisão sobre processo contra Ana Paula Renault e rejeita multa pedida por ex-companheiro

Justiça toma decisão sobre processo contra Ana Paula Renault e rejeita multa pedida por ex-companheiro

Imagem - Com Ana Paula Renault, ‘Saia Justa’ bate recorde histórico no Globoplay e impulsiona nova fase do GNT

Com Ana Paula Renault, ‘Saia Justa’ bate recorde histórico no Globoplay e impulsiona nova fase do GNT

Na TV, Ana Paula se vê como apresentadora. “Tem que ser um [programa] que incomode, coloque a gente para pensar, traga novos elementos, que você aprenda, mesmo estando em casa, sentadinha, comendo a pipoca”.

A campeã do BBB revelou o desejo de ter o próprio programa. “Tudo foi se perdendo por uma estética muito bonitinha, muito engessada, muito instagramável. Então, se eu pudesse escolher, seria algo completamente contra-instagramável. Gostaria de algo disruptivo e para trazer coisas para a gente pensar, debates que realmente incomodem porque, para mim, se você está na frente da televisão e aquilo não te incomodou, se aquilo não te levou a pensar e raciocinar, não valeu a pena”, disse.

Ana também comentou sobre a vida amorosa. “Pro meu pai, com quase 100 anos de idade, eu contava tudo, inclusive dos contatinhos. Ele virava e falava assim: ‘É. Você tem vários, mas, na verdade, você não tem nenhum’. Ele está errado? Não está, mas continuo aí na pista sempre, o que eu quero é ser feliz, seja com um, seja com vários”, concluiu.

Ana Paula Renault venceu o BBB 26 em 21 de abril de 2026, com 75,94% dos votos na grande final. Ela superou Milena (vice-campeã com 17,29%) e Juliano Floss (terceiro lugar com 6,77%). A final registrou forte audiência e repercussão, consolidando o pódio com uma veterana, uma pipoca e um camarote.

Tags:

ana Paula Renault bbb 26

Mais recentes

Imagem - Faustão reaparece em foto rara com a família após anos difíceis de saúde

Faustão reaparece em foto rara com a família após anos difíceis de saúde
Imagem - Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’

Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’
Imagem - Nada de Bubbles! Hotel de luxo em Madri já recusou Michael Jackson por conta de chimpanzé de estimação

Nada de Bubbles! Hotel de luxo em Madri já recusou Michael Jackson por conta de chimpanzé de estimação