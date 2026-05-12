SONHOS

‘Virada de chave’: Ana Paula revela o que fará com prêmio do BBB 26

Campeã do BBB 26 revelou vários planos para valor milionário

Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 21:08

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Paula Renault conquistou o coração dos telespectadores no Big Brother Brasil 2026, tanto que o resultado foi o que muitos esperavam, a vitória no reality show da Globo, e levou os R$ 5,7 milhões. Além disso, garantiu a possibilidade de um futuro como apresentadora na TV.

A jornalista revelou o que pretende fazer com o prêmio milionário. Ana Paula afirmou em entrevista ao Portal LeoDias que pretende analisar possibilidades de investimentos e ainda afirmou que quer usar os conhecimentos de um pós-graduação em finanças que fez no passado, e comprar a casa própria.

Ana Paula Renault 1 de 12

Na TV, Ana Paula se vê como apresentadora. “Tem que ser um [programa] que incomode, coloque a gente para pensar, traga novos elementos, que você aprenda, mesmo estando em casa, sentadinha, comendo a pipoca”.

A campeã do BBB revelou o desejo de ter o próprio programa. “Tudo foi se perdendo por uma estética muito bonitinha, muito engessada, muito instagramável. Então, se eu pudesse escolher, seria algo completamente contra-instagramável. Gostaria de algo disruptivo e para trazer coisas para a gente pensar, debates que realmente incomodem porque, para mim, se você está na frente da televisão e aquilo não te incomodou, se aquilo não te levou a pensar e raciocinar, não valeu a pena”, disse.

Ana também comentou sobre a vida amorosa. “Pro meu pai, com quase 100 anos de idade, eu contava tudo, inclusive dos contatinhos. Ele virava e falava assim: ‘É. Você tem vários, mas, na verdade, você não tem nenhum’. Ele está errado? Não está, mas continuo aí na pista sempre, o que eu quero é ser feliz, seja com um, seja com vários”, concluiu.