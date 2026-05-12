‘Virada de chave’: Ana Paula revela o que fará com prêmio do BBB 26

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Felipe Sena
Publicado em 12 de maio de 2026 às 21:08
Ana Paula Renault conquistou o coração dos telespectadores no Big Brother Brasil 2026, tanto que o resultado foi o que muitos esperavam, a vitória no reality show da Globo, e levou os R$ 5,7 milhões. Além disso, garantiu a possibilidade de um futuro como apresentadora na TV.
A jornalista revelou o que pretende fazer com o prêmio milionário. Ana Paula afirmou em entrevista ao Portal LeoDias que pretende analisar possibilidades de investimentos e ainda afirmou que quer usar os conhecimentos de um pós-graduação em finanças que fez no passado, e comprar a casa própria.
Ana Paula Renault
Na TV, Ana Paula se vê como apresentadora. “Tem que ser um [programa] que incomode, coloque a gente para pensar, traga novos elementos, que você aprenda, mesmo estando em casa, sentadinha, comendo a pipoca”.
A campeã do BBB revelou o desejo de ter o próprio programa. “Tudo foi se perdendo por uma estética muito bonitinha, muito engessada, muito instagramável. Então, se eu pudesse escolher, seria algo completamente contra-instagramável. Gostaria de algo disruptivo e para trazer coisas para a gente pensar, debates que realmente incomodem porque, para mim, se você está na frente da televisão e aquilo não te incomodou, se aquilo não te levou a pensar e raciocinar, não valeu a pena”, disse.
Ana também comentou sobre a vida amorosa. “Pro meu pai, com quase 100 anos de idade, eu contava tudo, inclusive dos contatinhos. Ele virava e falava assim: ‘É. Você tem vários, mas, na verdade, você não tem nenhum’. Ele está errado? Não está, mas continuo aí na pista sempre, o que eu quero é ser feliz, seja com um, seja com vários”, concluiu.
Ana Paula Renault venceu o BBB 26 em 21 de abril de 2026, com 75,94% dos votos na grande final. Ela superou Milena (vice-campeã com 17,29%) e Juliano Floss (terceiro lugar com 6,77%). A final registrou forte audiência e repercussão, consolidando o pódio com uma veterana, uma pipoca e um camarote.