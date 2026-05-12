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Nada de Bubbles! Hotel de luxo em Madri já recusou Michael Jackson por conta de chimpanzé de estimação

Com o lançamento da cinebiografia do Rei do Pop, histórias sobre a relação excêntrica entre o cantor e Bubbles voltaram a ganhar destaque

Kamila Macedo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:36

Bubbles, chimpanzé de Michael Jackson, reaparece em CGI no filme “Michael” e segue vivo em santuário nos EUA Crédito: Divulgação

Não é novidade que Michael Jackson e seu chimpanzé de estimação, Bubbles, foram inseparáveis desde a adoção do animal na década de 1980. Com o lançamento da cinebiografia do Rei do Pop em abril deste ano, obra que abrange o início de sua trajetória artística, o público voltou a se interessar pela rotina da dupla. Um dos episódios resgatados envolve a vez em que o astro foi recusado por um dos hotéis mais luxuosos de Madri, na Espanha, precisando buscar hospedagem em outro local.

Na ocasião, Jackson já era um fenômeno global impulsionado pelo sucesso do álbum “Thriller” (1982), que reúne hits como "Billie Jean", "Beat It" e a faixa-título. Ao se preparar para uma apresentação lotada no estádio Vicente Calderón, o cantor tentou se hospedar no tradicional Hotel Ritz (atualmente Mandarin Oriental Ritz Madrid). No entanto, o estabelecimento, inaugurado por ordem do rei Afonso XIII no início do século XX, barrou a reserva do artista porque não aceitava animais em suas dependências.

O astro, que viajava frequentemente com Bubbles a tiracolo, optou por trocar de hotel em vez de deixar o chimpanzé sob cuidados de terceiros nos Estados Unidos. Michael Jackson acabou se instalando no The Westin Palace Madrid, onde ocupou a melhor suíte disponível. A relação entre os dois sempre despertou curiosidade, tanto pela escolha exótica do animal quanto pela presença constante de Bubbles em viagens e entrevistas ao lado do cantor.

Michael Jackson 1 de 14

As demandas incomuns de Jackson em hotéis não se limitaram a apenas esse episódio. Em 1993, ao se apresentar para 50 mil pessoas em Tenerife, o músico ficou no Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden. O curioso foi o pedido feito por Michael: ele solicitou que sua acomodação fosse repleta de brinquedos.

De acordo com as pessoas que moravam trabalhavam no local, mesmo ficando hospedado durante poucos dias, Michael gastou uma quantidade significativa de dinheiro com ligações internacionais.

Como está Bubbles nos dias atuais?