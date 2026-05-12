Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nada de Bubbles! Hotel de luxo em Madri já recusou Michael Jackson por conta de chimpanzé de estimação

Com o lançamento da cinebiografia do Rei do Pop, histórias sobre a relação excêntrica entre o cantor e Bubbles voltaram a ganhar destaque

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:36

Bubbles, chimpanzé de Michael Jackson, reaparece em CGI no filme “Michael” e segue vivo em santuário nos EUA
Bubbles, chimpanzé de Michael Jackson, reaparece em CGI no filme “Michael” e segue vivo em santuário nos EUA Crédito: Divulgação

Não é novidade que Michael Jackson e seu chimpanzé de estimação, Bubbles, foram inseparáveis desde a adoção do animal na década de 1980. Com o lançamento da cinebiografia do Rei do Pop em abril deste ano, obra que abrange o início de sua trajetória artística, o público voltou a se interessar pela rotina da dupla. Um dos episódios resgatados envolve a vez em que o astro foi recusado por um dos hotéis mais luxuosos de Madri, na Espanha, precisando buscar hospedagem em outro local.

Na ocasião, Jackson já era um fenômeno global impulsionado pelo sucesso do álbum “Thriller” (1982), que reúne hits como "Billie Jean", "Beat It" e a faixa-título. Ao se preparar para uma apresentação lotada no estádio Vicente Calderón, o cantor tentou se hospedar no tradicional Hotel Ritz (atualmente Mandarin Oriental Ritz Madrid). No entanto, o estabelecimento, inaugurado por ordem do rei Afonso XIII no início do século XX, barrou a reserva do artista porque não aceitava animais em suas dependências.

O astro, que viajava frequentemente com Bubbles a tiracolo, optou por trocar de hotel em vez de deixar o chimpanzé sob cuidados de terceiros nos Estados Unidos. Michael Jackson acabou se instalando no The Westin Palace Madrid, onde ocupou a melhor suíte disponível. A relação entre os dois sempre despertou curiosidade, tanto pela escolha exótica do animal quanto pela presença constante de Bubbles em viagens e entrevistas ao lado do cantor.

Michael Jackson

Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson e a filha, Paris Jackson por Reprodução/Redes Sociais
tributo-a-michael-jackson-teatro-infantil-e-ate-40-de-desconto por Divulgação
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson no Pelourinho em 1996 por Reprodução
Show do Super Bowl de Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson por Divulgação
Chimpanze e Michael Jackson por Divulgação
Michael Jackson e filho por Reprodução
Michael Jackson e os filhos Paris, Prince e Prince Michael por reprodução
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson é citado novamente em suposto abuso sexual por YouTube
Michael Jackson no clipe They don't Care About Us no Pelourinho por divulgação
Em fevereiro de 1996, Michael Jackson (1958-2009) esteve entre nós por Edson Ruiz/Arquivo Correio
1 de 14
Michael Jackson por Reprodução

As demandas incomuns de Jackson em hotéis não se limitaram a apenas esse episódio. Em 1993, ao se apresentar para 50 mil pessoas em Tenerife, o músico ficou no Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden. O curioso foi o pedido feito por Michael: ele solicitou que sua acomodação fosse repleta de brinquedos.

De acordo com as pessoas que moravam trabalhavam no local, mesmo ficando hospedado durante poucos dias, Michael gastou uma quantidade significativa de dinheiro com ligações internacionais.

Como está Bubbles nos dias atuais?

Atualmente, em 2026, Bubbles permanece vivo, 17 anos após o falecimento do cantor em junho de 2009. Nascido em 1983, o chimpanzé reside em um santuário animal nos Estados Unidos, onde conta com cuidados especializados. Longe dos holofotes, ele foi transferido para o local ao atingir a idade adulta, fase em que chimpanzés se tornam mais fortes e difíceis de manter em convívio doméstico. Desde então, Bubbles segue uma rotina protegida e supervisionada em um ambiente adaptado a sua espécie.

Leia mais

Imagem - Larissa Manoela relembra acidente grave em set de novela: 'Eu quase morri'

Larissa Manoela relembra acidente grave em set de novela: 'Eu quase morri'

Imagem - Wagner Moura encerra filmagens de remake de ‘Gosto de Cereja’ e inicia projeto de vampiros com estrela de 'Crepúsculo'

Wagner Moura encerra filmagens de remake de ‘Gosto de Cereja’ e inicia projeto de vampiros com estrela de 'Crepúsculo'

Imagem - 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' entram para a lista atualizada de melhores filmes nacionais da Abraccine

'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' entram para a lista atualizada de melhores filmes nacionais da Abraccine

Tags:

Michael Jackson Hotel

Mais recentes

Imagem - ‘Virada de chave’: Ana Paula revela o que fará com prêmio do BBB 26

‘Virada de chave’: Ana Paula revela o que fará com prêmio do BBB 26
Imagem - Faustão reaparece em foto rara com a família após anos difíceis de saúde

Faustão reaparece em foto rara com a família após anos difíceis de saúde
Imagem - Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’

Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’