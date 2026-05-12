Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’

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Felipe Sena
Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:49
João Silva, filho de Faustão, e Joaquim Huck, filho de Luciano Huck, movimentaram as redes sociais ao publicarem uma foto junto nas redes sociais nesta terça-feira (12). O apresentador do Programa do João revelou que os dois participaram de um almoço em São Paulo.
“Almoço maravilhoso com meu querido amigo”, escreveu João na legenda da publicação. Joaquim também comentou na publicação. “Estamos juntos, irmão”, escreveu o primogênito de Huck.
João Silva
Vários seguidores reagiram a publicação e se divertiram nos comentários. “Se juntar a herança dos dois, compra o Brasil ?”, comentou um internauta. “O PIB quase inteiro do Brasil, só faltou a Sasha”, escreveu outra pessoa. “O PIB brasileiro em uma simples foto”, reiterou outro. “Aí tem estrutura de verdade”, ainda comentou outra pessoa.