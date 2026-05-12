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Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’

Internautas se divertiram com comentários nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:49

Joaquim Huck e João Silva
Joaquim Huck e João Silva Crédito: Reprodução | Instagram

João Silva, filho de Faustão, e Joaquim Huck, filho de Luciano Huck, movimentaram as redes sociais ao publicarem uma foto junto nas redes sociais nesta terça-feira (12). O apresentador do Programa do João revelou que os dois participaram de um almoço em São Paulo.

“Almoço maravilhoso com meu querido amigo”, escreveu João na legenda da publicação. Joaquim também comentou na publicação. “Estamos juntos, irmão”, escreveu o primogênito de Huck.

João Silva

Antes e depois de João Silva por Reprodução
Antes e depois de João Silva por Reprodução
João Silva e o pai, Faustão por Reprodução/Instagram
Antes e depois de João Silva por Reprodução
João Silva por Reprodução/Instagram
João Silva por Reprodução/Instagram
João Silva por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de João Silva por Reprodução

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Vários seguidores reagiram a publicação e se divertiram nos comentários. “Se juntar a herança dos dois, compra o Brasil ?”, comentou um internauta. “O PIB quase inteiro do Brasil, só faltou a Sasha”, escreveu outra pessoa. “O PIB brasileiro em uma simples foto”, reiterou outro. “Aí tem estrutura de verdade”, ainda comentou outra pessoa.

Tags:

Luciano Huck João Silva

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