HERDEIROS

Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’

Internautas se divertiram com comentários nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:49

Joaquim Huck e João Silva Crédito: Reprodução | Instagram

João Silva, filho de Faustão, e Joaquim Huck, filho de Luciano Huck, movimentaram as redes sociais ao publicarem uma foto junto nas redes sociais nesta terça-feira (12). O apresentador do Programa do João revelou que os dois participaram de um almoço em São Paulo.

“Almoço maravilhoso com meu querido amigo”, escreveu João na legenda da publicação. Joaquim também comentou na publicação. “Estamos juntos, irmão”, escreveu o primogênito de Huck.

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