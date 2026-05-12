Gretchen surpreende ao surgir sem prótese capilar e desabafa: ‘Só fez piorar’

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Felipe Sena
Publicado em 12 de maio de 2026 às 19:28
A cantora Gretchen, de 66 anos, que iniciou seu tratamento contra a alopecia androgenética, condição que leva a queda dos cabelos e falha no couro cabeludo, surpreendeu ao aparecer nas redes sociais sem a prótese capilar que usava. A famosa explicou que o procedimento feito há três anos para tentar amenizar a aparência da queda dos fios acabou prejudicando a calvície. Gretchen tinha feito uma micropigmentação para tentar camuflar a queda do cabelo.
“O cabelo está crescendo, mas agora estou optando por outras tentativas: cabelinho curto”, disse Gretchen. “Chega um momento em que você precisa se conscientizar do problema que tem que encarar da melhor forma. Hoje me sinto mais confortável com as peças [próteses]. Acho muito mais prático, e ainda dá para evitar”, disse.
Gretchen
A cantora usa uma prótese especial, desenvolvida para quem faz tratamento de quimioterapia. O produto tem uma touca que impede que os fios entrem em contato com o couro cabeludo, diminuindo a coceira e desconfortos.
Gretchen foi diagnosticada com alopecia em 2024 e aparece com frequência nas redes sociais falando abertamente sobre o assunto. Ano passado, ela revelou que o problema começou após ter se submetido a corte químico em um salão de beleza. “Eu usava guanidina [um creme alisante alternativo], aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou”, explicou.