TRATAMENTO

Gretchen surpreende ao surgir sem prótese capilar e desabafa: ‘Só fez piorar’

Cantora vem tratando a alopecia desde 2024 e revelou que procedimento prejudicou o couro cabeludo

Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 19:28

Gretchen passa por tratamento para alopecia Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Gretchen, de 66 anos, que iniciou seu tratamento contra a alopecia androgenética, condição que leva a queda dos cabelos e falha no couro cabeludo, surpreendeu ao aparecer nas redes sociais sem a prótese capilar que usava. A famosa explicou que o procedimento feito há três anos para tentar amenizar a aparência da queda dos fios acabou prejudicando a calvície. Gretchen tinha feito uma micropigmentação para tentar camuflar a queda do cabelo.

“O cabelo está crescendo, mas agora estou optando por outras tentativas: cabelinho curto”, disse Gretchen. “Chega um momento em que você precisa se conscientizar do problema que tem que encarar da melhor forma. Hoje me sinto mais confortável com as peças [próteses]. Acho muito mais prático, e ainda dá para evitar”, disse.

Gretchen 1 de 19

A cantora usa uma prótese especial, desenvolvida para quem faz tratamento de quimioterapia. O produto tem uma touca que impede que os fios entrem em contato com o couro cabeludo, diminuindo a coceira e desconfortos.