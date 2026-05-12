Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gretchen surpreende ao surgir sem prótese capilar e desabafa: ‘Só fez piorar’

Cantora vem tratando a alopecia desde 2024 e revelou que procedimento prejudicou o couro cabeludo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 19:28

Gretchen passa por tratamento para alopecia
Gretchen passa por tratamento para alopecia Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Gretchen, de 66 anos, que iniciou seu tratamento contra a alopecia androgenética, condição que leva a queda dos cabelos e falha no couro cabeludo, surpreendeu ao aparecer nas redes sociais sem a prótese capilar que usava. A famosa explicou que o procedimento feito há três anos para tentar amenizar a aparência da queda dos fios acabou prejudicando a calvície. Gretchen tinha feito uma micropigmentação para tentar camuflar a queda do cabelo.

“O cabelo está crescendo, mas agora estou optando por outras tentativas: cabelinho curto”, disse Gretchen. “Chega um momento em que você precisa se conscientizar do problema que tem que encarar da melhor forma. Hoje me sinto mais confortável com as peças [próteses]. Acho muito mais prático, e ainda dá para evitar”, disse.

Gretchen

Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen e Esdras por Reprodução/Instagram
Gretchen por Reprodução
Gretchen e marido, Esdras de Souza por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen comenta motivo da saída de A Fazenda por Record
Gretchen expôs situação do cabelo por Reprodução
Gretchen revela alopecia por Redes sociais
Gretchen por Reprodução/Instagram
1 de 19
Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - 'Neta' de Gretchen, polêmicas e investigação: quem é Bia Miranda, influenciadora que teve notas falsas apreendidas?

'Neta' de Gretchen, polêmicas e investigação: quem é Bia Miranda, influenciadora que teve notas falsas apreendidas?

Imagem - Gretchen curte Belém do Pará em passeio de barco e toma banho de ‘baldinho’ em rio

Gretchen curte Belém do Pará em passeio de barco e toma banho de ‘baldinho’ em rio

Imagem - Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

A cantora usa uma prótese especial, desenvolvida para quem faz tratamento de quimioterapia. O produto tem uma touca que impede que os fios entrem em contato com o couro cabeludo, diminuindo a coceira e desconfortos.

Gretchen foi diagnosticada com alopecia em 2024 e aparece com frequência nas redes sociais falando abertamente sobre o assunto. Ano passado, ela revelou que o problema começou após ter se submetido a corte químico em um salão de beleza. “Eu usava guanidina [um creme alisante alternativo], aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou”, explicou.

Tags:

Gretchen

Mais recentes

Imagem - Fazenda de Marcos Palmeira é maior que 280 campos do Maracanã, tem 20 mil espécies de plantas e até fábrica de queijo

Fazenda de Marcos Palmeira é maior que 280 campos do Maracanã, tem 20 mil espécies de plantas e até fábrica de queijo
Imagem - Larissa Manoela relembra acidente grave em set de novela: 'Eu quase morri'

Larissa Manoela relembra acidente grave em set de novela: 'Eu quase morri'
Imagem - Hoje (12 de maio), oportunidades inesperadas surgem no caminho e testam a capacidade dos signos de agir com maturidade

Hoje (12 de maio), oportunidades inesperadas surgem no caminho e testam a capacidade dos signos de agir com maturidade