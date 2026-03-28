CONHEÇA

'Neta' de Gretchen, polêmicas e investigação: quem é Bia Miranda, influenciadora que teve notas falsas apreendidas?

Influenciadora teve US$ 40 mil em cédulas cenográficas recolhidas em operação que apura divulgação de jogos ilegais

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 10:05

Bia Miranda Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bia Miranda voltou ao centro das atenções após a apreensão de cerca de US$ 40 mil em cédulas cenográficas em sua casa, no Rio de Janeiro, durante uma operação policial contra jogos de azar ilegais. Aos 21 anos, ela soma milhões de seguidores, participações em realities e uma trajetória marcada por polêmicas públicas.

A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que cumpriram mandado de busca e apreensão no imóvel da influenciadora. Segundo as investigações, ela é suspeita de usar as redes sociais para promover plataformas ilegais de apostas. À polícia, Bia afirmou que utilizava as notas cenográficas em publicações para atrair possíveis apostadores.

Essa não é a primeira vez que ela é alvo de investigações. Em agosto do ano passado, já havia sido realizada uma operação no mesmo endereço, após indícios de que a influenciadora continuava divulgando sites considerados ilegais, mesmo após a primeira ação.

Polícia achou dinheiro cenográfico na casa da influenciadora Bia Miranda 1 de 6

Além do dinheiro cenográfico, foram apreendidos joias, um veículo e dispositivos eletrônicos, que passarão por análise. A Justiça também foi acionada para o bloqueio de contas da investigada. A operação faz parte de um conjunto de ações que miram esquemas ligados a jogos ilegais, frequentemente associados ao financiamento de organizações criminosas.

Quem é?

Bia Miranda também chama atenção pela relação conturbada com a família. Ela é filha de Jenny Miranda, que namorou por cerca de 4 meses em 2010 com Thammy Miranda. Após o término, Bia manteve vínculo com Gretchen, que chegou a considerá-la como 'filha' e tentou adotá-la, mas o processo não foi finalizado, já que era maior de idade e tinha mãe viva. Posteriormente, Gretchen passou a tratar a influenciadora como neta.

Bia Miranda 1 de 23

Os conflitos familiares se tornaram frequentes, com trocas de acusações e afastamento com Jenny. Bia é mãe de Kaleb e Maysha, e proibiu a genitora de ver as crianças ou de participar do parto. Ela também já esteve envolvida em polêmicas amorosas, incluindo relacionamentos conturbados e disputas públicas com ex-companheiros.

Entre eles, está Adriano Imperador, com quem teve um envolvimento em 2022. Ela chegou a contar que Jenny também queria ficar com o ex-jogador. A influenciadora ainda namorou com Gabriel Roza, de quem foi noiva, em 2023, e admitiu ter traído o ex. No mesmo ano, assumiu o namoro com o DJ Buarque. Com ele, teve um filho, Kaleb, que nasceu em junho de 2024. Eles terminaram o namoro terminou 2 meses depois da chegada do bebê, e o pai obteve a guarda da criança.

No mesmo mês, Bia engatou um namoro com Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. Eles tiveram uma relação marcada por idas e vindas e trocas de acusações. Os dois tiveram uma filha, Maysha, que nasceu em abril de 2025. O influenciador se ausentou do parto após uma briga feia com a namorada.

Bia Miranda e Gato Preto 1 de 11