JUSTIÇA

Artistas apoiam reabertura do caso da morte de MC Kevin após pedido da mãe do cantor

Funkeiros se manifestaram nas redes sociais e defenderam nova investigação sobre morte do artista em 2021

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:36

MC Kevin Crédito: Reprodução

A possível reabertura das investigações sobre a morte de MC Kevin mobilizou artistas e amigos do cantor nas redes sociais. O movimento ganhou força após Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro, anunciar que pretende solicitar oficialmente a retomada do caso.

Kevin morreu em maio de 2021, aos 23 anos, após cair da varanda de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na época, a investigação concluiu que o artista sofreu um acidente e o caso foi arquivado pela Justiça em 2022.

Entre os artistas que demonstraram apoio ao pedido de Valquíria estão MC IG e MC PH, que apareceram ao lado da mãe de Kevin em vídeos publicados nas redes sociais. “É do nosso interesse querer esclarecer, pontuar, botar no chão essa questão que está nos deixando com o maior ódio, chateados”, declarou MC IG.

O cantor também afirmou que o grupo deseja entender o que realmente aconteceu no dia da morte do artista. “Queremos a verdade”, completou.

Já MC PH disse que pretende ajudar financeiramente no processo de investigação. “Vamos pagar uma perícia especializada, um bom detetive pra descobrir todas as verdades e não ficarmos alimentando fofoquinha da internet”, afirmou.

Além deles, outros nomes do funk também comentaram a publicação feita por Valquíria. MC Fioti escreveu “Justiça por Kevin”. MC Maneirinho publicou “Tamo com vocês”, enquanto MC Hariel comentou “Até o fim”. O produtor Long Beatz também se manifestou nas redes sociais. “Quem traiu vai pagar”, escreveu.

MC Kevin 1 de 14

Segundo seguidores e fãs do cantor, o pedido de reabertura do caso acontece em meio a dúvidas levantadas nas redes sociais sobre a versão apresentada nas investigações anteriores.

Na época, a polícia concluiu que MC Kevin tentou fugir ao imaginar que poderia ser flagrado pela esposa, Deolane Bezerra, em um quarto de hotel acompanhado de outra mulher.

O delegado Leandro Gontijo afirmou, durante as investigações, que não havia indícios de agressão ou qualquer tipo de crime relacionado à morte do artista.