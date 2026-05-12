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Faustão reaparece em foto rara com a família após anos difíceis de saúde

Apresentador surgiu em homenagem publicada pelo filho João Silva no Dia das Mães

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 21:05

Faustão reapareceu em foto rara ao lado da família
Faustão reapareceu em foto rara ao lado da família Crédito: Reprodução

O apresentador Faustão voltou a aparecer nas redes sociais em uma foto rara ao lado da família. O registro foi publicado pelo filho João Silva no último domingo, durante as homenagens de Dia das Mães dedicadas a Luciana Cardoso.

Na imagem, Faustão aparece ao lado da mulher e dos filhos João e Rodrigo em um momento íntimo da família. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs do apresentador, que seguem acompanhando sua recuperação após os graves problemas de saúde enfrentados nos últimos anos.

Ao compartilhar uma sequência de fotos, João Silva escreveu uma homenagem emocionada para a mãe e destacou a força dela durante o período delicado vivido pela família.

“Mãe, o que seria de mim sem você? O que pouca gente sabe é que, por trás das minhas decisões e da minha estrada em busca do meu sonho, é você quem mais me ajuda tornar tudo isso possível”, escreveu.

O jovem apresentador também relembrou os desafios enfrentados nos últimos anos. “Eu te admiro tanto que você nem imagina. Nesses últimos anos tão difíceis nas nossas vidas você foi sempre extremamente forte e nunca deixando a peteca cair!”, declarou João.

Casamento da filha de Faustão

Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento de Lara, filha de Faustão por Divulgação
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Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação

Faustão, de 76 anos, vem mantendo uma rotina mais reservada desde os problemas de saúde enfrentados recentemente. O apresentador passou por transplantes de coração, fígado e também por dois transplantes de rim.

Apesar de longe da televisão desde sua saída da Band, o comunicador segue sendo acompanhado com carinho pelo público e costuma aparecer apenas em registros compartilhados pela família.

Além de João e Rodrigo, Faustão também é pai de Lara, de 28 anos, fruto do antigo relacionamento com Magda Colares.

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