Mãe de Gracyanne Barbosa detona Viviane Araújo após fala sobre beijo em Belo: 'Palhaçada'

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:03
A declaração de Viviane Araújo sobre o desconforto em beijar Belo na novela “Três Graças” acabou gerando reação nas redes sociais. Quem entrou na polêmica foi Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne Barbosa e ex-sogra do pagodeiro.
Ao comentar uma publicação sobre o assunto no Instagram, Ledir criticou a postura da atriz e disparou: “Se aceitou o papel já sabia. Então, deixa de palhaçada”. A repercussão começou após Viviane conceder entrevista ao jornalista Leo Dias e revelar que as cenas de beijo com o ex-marido foram “incômodas” durante as gravações da novela.
“Não teve uma cena muito difícil. Claro que a gente teve o tal beijo, não é que foi difícil, mas era meio que... Sei lá, não é desagradável, é uma cena incômoda. Porque vou ter que beijar o cara que...”, declarou a atriz.
Na entrevista, Viviane explicou que ela e Belo não mantinham contato desde o fim do relacionamento, encerrado em 2007, mas que conseguiram trabalhar juntos de forma profissional nos bastidores da trama.
Belo e Viviane Araújo
“A gente não se falava, cada um seguiu sua vida, e tudo bem. Mas, no encontro para a novela, a gente se falou normalmente. ‘Vamos trabalhar’, dissemos”, contou.
A atriz também afirmou que não esperava um pedido de desculpas do cantor e garantiu que não houve conversas sobre o passado durante o reencontro.
Outro ponto revelado por Viviane Araújo foi o pedido para que Belo retirasse imagens das cenas de beijo exibidas durante um de seus shows.
As imagens apareciam enquanto o cantor interpretava a música “Me Bloqueia”, parceria com Ferrugem e tema do casal na novela.
“Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar”, afirmou a atriz.
Segundo Viviane, o pedido foi feito de forma amigável por meio de sua equipe artística. Ela explicou que não considerou apropriado usar imagens da novela em um contexto fora do trabalho da trama.
A atriz também comentou a reação do marido, o empresário Guilherme Militão, às cenas românticas com Belo.
Segundo Viviane, ele preferiu não assistir à novela, mas apoiou sua decisão de aceitar o papel desde o início. “Meu marido é a pessoa mais tranquila do mundo”, declarou a artista ao falar sobre o assunto.