Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de Gracyanne Barbosa detona Viviane Araújo após fala sobre beijo em Belo: 'Palhaçada'

Ex-sogra do cantor reagiu após atriz dizer que ficou desconfortável com cenas românticas em novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:03

Mãe de Gracyanne Barbosa criticou Viviane Araújo após atriz dizer que ficou desconfortável em beijar Belo na novela
Mãe de Gracyanne Barbosa criticou Viviane Araújo após atriz dizer que ficou desconfortável em beijar Belo na novela Crédito: Reprodução

A declaração de Viviane Araújo sobre o desconforto em beijar Belo na novela “Três Graças” acabou gerando reação nas redes sociais. Quem entrou na polêmica foi Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne Barbosa e ex-sogra do pagodeiro.

Ao comentar uma publicação sobre o assunto no Instagram, Ledir criticou a postura da atriz e disparou: “Se aceitou o papel já sabia. Então, deixa de palhaçada”. A repercussão começou após Viviane conceder entrevista ao jornalista Leo Dias e revelar que as cenas de beijo com o ex-marido foram “incômodas” durante as gravações da novela.

“Não teve uma cena muito difícil. Claro que a gente teve o tal beijo, não é que foi difícil, mas era meio que... Sei lá, não é desagradável, é uma cena incômoda. Porque vou ter que beijar o cara que...”, declarou a atriz.

Na entrevista, Viviane explicou que ela e Belo não mantinham contato desde o fim do relacionamento, encerrado em 2007, mas que conseguiram trabalhar juntos de forma profissional nos bastidores da trama.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

“A gente não se falava, cada um seguiu sua vida, e tudo bem. Mas, no encontro para a novela, a gente se falou normalmente. ‘Vamos trabalhar’, dissemos”, contou.

A atriz também afirmou que não esperava um pedido de desculpas do cantor e garantiu que não houve conversas sobre o passado durante o reencontro.

Outro ponto revelado por Viviane Araújo foi o pedido para que Belo retirasse imagens das cenas de beijo exibidas durante um de seus shows.

Belo exibe cena de beijo com Viviane Araújo durante show após novela “Três Graças” Crédito: Reprodução

As imagens apareciam enquanto o cantor interpretava a música “Me Bloqueia”, parceria com Ferrugem e tema do casal na novela.

“Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar”, afirmou a atriz.

Segundo Viviane, o pedido foi feito de forma amigável por meio de sua equipe artística. Ela explicou que não considerou apropriado usar imagens da novela em um contexto fora do trabalho da trama.

A atriz também comentou a reação do marido, o empresário Guilherme Militão, às cenas românticas com Belo.

Segundo Viviane, ele preferiu não assistir à novela, mas apoiou sua decisão de aceitar o papel desde o início. “Meu marido é a pessoa mais tranquila do mundo”, declarou a artista ao falar sobre o assunto.

Leia mais

Imagem - O que disse Ed Motta em depoimento após confusão em restaurante no Rio

O que disse Ed Motta em depoimento após confusão em restaurante no Rio

Imagem - Maíra Cardi revela estupro, cárcere e omissão policial em relato sobre relação abusiva

Maíra Cardi revela estupro, cárcere e omissão policial em relato sobre relação abusiva

Imagem - Tudo o que você precisa saber sobre o show de Djavan em Salvador

Tudo o que você precisa saber sobre o show de Djavan em Salvador

Tags:

Gracyanne Barbosa Belo Viviane Araújo

Mais recentes

Imagem - ‘Virada de chave’: Ana Paula revela o que fará com prêmio do BBB 26

‘Virada de chave’: Ana Paula revela o que fará com prêmio do BBB 26
Imagem - Faustão reaparece em foto rara com a família após anos difíceis de saúde

Faustão reaparece em foto rara com a família após anos difíceis de saúde
Imagem - Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’

Filhos de Faustão e Luciano Huck aparecem juntos e viram assunto: ‘O PIB do Brasil’