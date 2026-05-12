POLÊMICA

Mãe de Gracyanne Barbosa detona Viviane Araújo após fala sobre beijo em Belo: 'Palhaçada'

Ex-sogra do cantor reagiu após atriz dizer que ficou desconfortável com cenas românticas em novela

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:03

Mãe de Gracyanne Barbosa criticou Viviane Araújo após atriz dizer que ficou desconfortável em beijar Belo na novela Crédito: Reprodução

A declaração de Viviane Araújo sobre o desconforto em beijar Belo na novela “Três Graças” acabou gerando reação nas redes sociais. Quem entrou na polêmica foi Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne Barbosa e ex-sogra do pagodeiro.

Ao comentar uma publicação sobre o assunto no Instagram, Ledir criticou a postura da atriz e disparou: “Se aceitou o papel já sabia. Então, deixa de palhaçada”. A repercussão começou após Viviane conceder entrevista ao jornalista Leo Dias e revelar que as cenas de beijo com o ex-marido foram “incômodas” durante as gravações da novela.

“Não teve uma cena muito difícil. Claro que a gente teve o tal beijo, não é que foi difícil, mas era meio que... Sei lá, não é desagradável, é uma cena incômoda. Porque vou ter que beijar o cara que...”, declarou a atriz.

Na entrevista, Viviane explicou que ela e Belo não mantinham contato desde o fim do relacionamento, encerrado em 2007, mas que conseguiram trabalhar juntos de forma profissional nos bastidores da trama.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

“A gente não se falava, cada um seguiu sua vida, e tudo bem. Mas, no encontro para a novela, a gente se falou normalmente. ‘Vamos trabalhar’, dissemos”, contou.

A atriz também afirmou que não esperava um pedido de desculpas do cantor e garantiu que não houve conversas sobre o passado durante o reencontro.

Outro ponto revelado por Viviane Araújo foi o pedido para que Belo retirasse imagens das cenas de beijo exibidas durante um de seus shows.

Belo exibe cena de beijo com Viviane Araújo durante show após novela “Três Graças” Crédito: Reprodução

As imagens apareciam enquanto o cantor interpretava a música “Me Bloqueia”, parceria com Ferrugem e tema do casal na novela.

“Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar”, afirmou a atriz.

Segundo Viviane, o pedido foi feito de forma amigável por meio de sua equipe artística. Ela explicou que não considerou apropriado usar imagens da novela em um contexto fora do trabalho da trama.

A atriz também comentou a reação do marido, o empresário Guilherme Militão, às cenas românticas com Belo.