POLÊMICA

O que disse Ed Motta em depoimento após confusão em restaurante no Rio

Cantor negou acusações de preconceito, admitiu reação impulsiva e afirmou que situação começou após cobrança de taxa de rolha

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:38

Ed Motta negou acusações de preconceito após confusão em restaurante Crédito: Jorge Bispo/Divulgação

O cantor Ed Motta se pronunciou oficialmente após a confusão registrada no restaurante Grado, no Rio de Janeiro, no último dia 2 de maio. O artista esteve nesta terça-feira (12) na 15ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento e rebateu as acusações feitas por funcionários do estabelecimento.

Segundo informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, o músico negou ter cometido agressões ou falas preconceituosas durante o episódio, que teria começado após um desentendimento envolvendo a cobrança da chamada taxa de rolha.

De acordo com relatos de funcionários do restaurante, Ed Motta e dois amigos teriam se irritado após a cobrança aplicada às garrafas de vinho levadas pelo grupo para o jantar. Durante a discussão, integrantes da equipe afirmaram ter sido ofendidos pelos clientes.

No depoimento à polícia, porém, o cantor contestou essa versão. Segundo ele, o encontro havia sido organizado entre amigos e familiares e todos os convidados levaram vinhos para consumir durante a refeição.

O artista afirmou que o desconforto começou quando percebeu a cobrança extra na conta. Ao questionar o gerente sobre o valor, ouviu que a taxa teria sido aplicada em razão do tamanho da mesa ocupada pelo grupo.

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro 1 de 9

Durante o depoimento, o cantor reconheceu que ficou emocionalmente abalado e admitiu ter reagido de forma impulsiva em meio à discussão.

Segundo Ed Motta, ele pegou uma cadeira e a arremessou no chão, mas afirmou que não tinha intenção de atingir ninguém. O artista declarou que estava “extremamente chateado” com a situação.

Ainda de acordo com sua versão, ele deixou o restaurante antes da confusão se intensificar entre outras pessoas presentes no local. O cantor contou também que, ao sair do estabelecimento, acabou esbarrando sem querer em uma mesa, fazendo uma bolsa cair, mas disse que não percebeu o ocorrido naquele momento.

Ao comentar as acusações de preconceito feitas por funcionários do restaurante, Ed Motta afirmou repudiar qualquer atitude discriminatória. “É negro e gordo e repudia qualquer tipo de preconceito”, declarou o músico em depoimento.

O cantor também destacou suas origens familiares e disse ter profundo respeito pelo povo nordestino. Sobre as imagens que mostram um de seus amigos arremessando uma garrafa em direção a outra mesa, o artista afirmou que já havia deixado o restaurante naquele momento e que só tomou conhecimento do episódio no dia seguinte.