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O que disse Ed Motta em depoimento após confusão em restaurante no Rio

Cantor negou acusações de preconceito, admitiu reação impulsiva e afirmou que situação começou após cobrança de taxa de rolha

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:38

Ed Motta negou acusações de preconceito após confusão em restaurante
Ed Motta negou acusações de preconceito após confusão em restaurante Crédito: Jorge Bispo/Divulgação

O cantor Ed Motta se pronunciou oficialmente após a confusão registrada no restaurante Grado, no Rio de Janeiro, no último dia 2 de maio. O artista esteve nesta terça-feira (12) na 15ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento e rebateu as acusações feitas por funcionários do estabelecimento.

Segundo informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, o músico negou ter cometido agressões ou falas preconceituosas durante o episódio, que teria começado após um desentendimento envolvendo a cobrança da chamada taxa de rolha.

De acordo com relatos de funcionários do restaurante, Ed Motta e dois amigos teriam se irritado após a cobrança aplicada às garrafas de vinho levadas pelo grupo para o jantar. Durante a discussão, integrantes da equipe afirmaram ter sido ofendidos pelos clientes.

No depoimento à polícia, porém, o cantor contestou essa versão. Segundo ele, o encontro havia sido organizado entre amigos e familiares e todos os convidados levaram vinhos para consumir durante a refeição.

O artista afirmou que o desconforto começou quando percebeu a cobrança extra na conta. Ao questionar o gerente sobre o valor, ouviu que a taxa teria sido aplicada em razão do tamanho da mesa ocupada pelo grupo.

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Ed Motta por Reprodução
Ed Motta por Divulgação
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Jorge Bispo/Divulgação
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Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução

Durante o depoimento, o cantor reconheceu que ficou emocionalmente abalado e admitiu ter reagido de forma impulsiva em meio à discussão.

Segundo Ed Motta, ele pegou uma cadeira e a arremessou no chão, mas afirmou que não tinha intenção de atingir ninguém. O artista declarou que estava “extremamente chateado” com a situação.

Ainda de acordo com sua versão, ele deixou o restaurante antes da confusão se intensificar entre outras pessoas presentes no local. O cantor contou também que, ao sair do estabelecimento, acabou esbarrando sem querer em uma mesa, fazendo uma bolsa cair, mas disse que não percebeu o ocorrido naquele momento.

Ao comentar as acusações de preconceito feitas por funcionários do restaurante, Ed Motta afirmou repudiar qualquer atitude discriminatória. “É negro e gordo e repudia qualquer tipo de preconceito”, declarou o músico em depoimento.

O cantor também destacou suas origens familiares e disse ter profundo respeito pelo povo nordestino. Sobre as imagens que mostram um de seus amigos arremessando uma garrafa em direção a outra mesa, o artista afirmou que já havia deixado o restaurante naquele momento e que só tomou conhecimento do episódio no dia seguinte.

Ao final do depoimento, Ed Motta voltou a afirmar que as acusações feitas contra ele são “sem qualquer fundamento”.

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