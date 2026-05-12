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Fazenda de Marcos Palmeira é maior que 280 campos do Maracanã, tem 20 mil espécies de plantas e até fábrica de queijo

Ator vive desde 1997 em propriedade rural em Teresópolis e mantém rotina cercada por animais, plantações e produção orgânica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:00

Casa de Marcos Palmeira
Casa de Marcos Palmeira Crédito: Reprodução

Enquanto vive o intenso Joaquim na novela Três Graças, o ator Marcos Palmeira leva, longe das câmeras, uma rotina completamente diferente da agitação dos personagens da TV. Desde 1997, ele escolheu viver em uma fazenda de 200 hectares em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, área equivalente a cerca de 300 campos de futebol.

Batizada de Vale das Palmeiras, a propriedade é cercada por áreas preservadas de Mata Atlântica e possui reconhecimento ambiental. O local conta com certificados de Reserva Particular do Patrimônio Natural e abriga cerca de 20 mil espécies nativas plantadas ao longo dos anos, incluindo árvores como jequitibá e pau-ferro.

Marcos Palmeira participa dos negócios da sua fazenda

Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Marcos Palmeira por Divulgação
Produtos da fazenda de Marcos Palmeira por Reprodução
Produtos da fazenda de Marcos Palmeira por Reprodução
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Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução

Além das áreas de preservação ambiental e produção orgânica, a fazenda de Marcos Palmeira também abriga diversos animais. O ator costuma circular a cavalo pela propriedade e frequentemente aparece ao lado dos cães nas redes sociais. O espaço ainda conta com gado leiteiro usado na produção de queijos, leite e iogurtes artesanais, além de áreas destinadas à criação de abelhas para fabricação de mel orgânico. Cercada por Mata Atlântica preservada, a propriedade também favorece a presença de animais silvestres típicos da Região Serrana do Rio de Janeiro.

Mais do que uma residência, a fazenda também funciona como um grande polo de produção orgânica. No espaço são produzidos leite, queijos, iogurtes, mel, café, hortaliças, pães de fermentação natural e até chocolate artesanal.

Marcos Palmeira acompanha de perto a rotina da propriedade e costuma aparecer nas redes sociais andando a cavalo, cuidando dos animais e vivendo momentos simples ao lado dos cães em meio ao verde.

A casa principal segue um estilo totalmente integrado à natureza, com construção rústica, estrutura de madeira aparente, ambientes amplos e vista privilegiada para a vegetação ao redor. O interior aposta em conforto e simplicidade, refletindo o estilo de vida escolhido pelo ator nos últimos anos.

Casa de Marcos Palmeira

Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
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Casa de Marcos Palmeira por Reprodução

Além da área residencial, a propriedade possui espaços destinados à produção agrícola, criação de animais e preservação ambiental. O clima lembra uma mistura de fazenda tradicional com refúgio ecológico, distante do ritmo acelerado da cidade.

Durante períodos de gravação, Marcos mantém um endereço no Rio de Janeiro para facilitar os compromissos profissionais, mas já deixou claro em diversas entrevistas que é na fazenda que realmente se sente em casa.

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O ator também se tornou referência quando o assunto é sustentabilidade e produção orgânica no meio artístico. Ao longo dos anos, passou a defender publicamente práticas ligadas ao meio ambiente e à alimentação natural, transformando o Vale das Palmeiras em um projeto de vida além da televisão.

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