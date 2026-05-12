SAÚDE

Diogo Nogueira corre risco de perder a voz? Entenda a infecção bacteriana grave do cantor

Artista cancelou shows e iniciou tratamento hospitalar após diagnóstico de laringite bacteriana grave

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:37

A Cor do Samba – Diogo Nogueira Crédito: Reprodução

O cantor Diogo Nogueira cancelou os próximos shows da agenda após ser diagnosticado com laringite bacteriana grave. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela equipe do artista, que informou que ele está em tratamento hospitalar e precisará ficar temporariamente afastado dos palcos.

Segundo o comunicado oficial, o quadro impossibilita o uso da voz para apresentações musicais. “Informamos que Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias, em razão de um quadro de laringite bacteriana grave”, informou a nota.

Mansão de Diogo Nogueira 1 de 10

Mas afinal, Diogo Nogueira pode perder a voz?

Até o momento, não há qualquer informação de perda permanente da voz. Apesar disso, médicos alertam que a laringite bacteriana grave exige atenção justamente por atingir a laringe, região responsável pela produção vocal e pela passagem de ar.

Em casos mais severos, a infecção pode provocar inflamação intensa, inchaço das cordas vocais, rouquidão forte e dificuldade para respirar. Por isso, o repouso vocal costuma ser considerado essencial durante o tratamento, principalmente para cantores.

Segundo a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, a laringite bacteriana pode causar sintomas como febre, dor na garganta, tosse, alteração vocal e dificuldade respiratória quando há agravamento do quadro.

A entendida explica que o maior risco para profissionais da música é forçar a voz durante a recuperação, o que pode prolongar a inflamação e aumentar as chances de lesões nas cordas vocais.

Além do afastamento temporário dos palcos, o tratamento geralmente envolve antibióticos, hidratação, repouso vocal e acompanhamento médico.