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Diogo Nogueira corre risco de perder a voz? Entenda a infecção bacteriana grave do cantor

Artista cancelou shows e iniciou tratamento hospitalar após diagnóstico de laringite bacteriana grave

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:37

A Cor do Samba – Diogo Nogueira
A Cor do Samba – Diogo Nogueira Crédito: Reprodução

O cantor Diogo Nogueira cancelou os próximos shows da agenda após ser diagnosticado com laringite bacteriana grave. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela equipe do artista, que informou que ele está em tratamento hospitalar e precisará ficar temporariamente afastado dos palcos.

Segundo o comunicado oficial, o quadro impossibilita o uso da voz para apresentações musicais. “Informamos que Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias, em razão de um quadro de laringite bacteriana grave”, informou a nota.

Mansão de Diogo Nogueira

Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
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Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução

Mas afinal, Diogo Nogueira pode perder a voz?

Até o momento, não há qualquer informação de perda permanente da voz. Apesar disso, médicos alertam que a laringite bacteriana grave exige atenção justamente por atingir a laringe, região responsável pela produção vocal e pela passagem de ar.

Em casos mais severos, a infecção pode provocar inflamação intensa, inchaço das cordas vocais, rouquidão forte e dificuldade para respirar. Por isso, o repouso vocal costuma ser considerado essencial durante o tratamento, principalmente para cantores.

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Segundo a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, a laringite bacteriana pode causar sintomas como febre, dor na garganta, tosse, alteração vocal e dificuldade respiratória quando há agravamento do quadro.

A entendida explica que o maior risco para profissionais da música é forçar a voz durante a recuperação, o que pode prolongar a inflamação e aumentar as chances de lesões nas cordas vocais.

Além do afastamento temporário dos palcos, o tratamento geralmente envolve antibióticos, hidratação, repouso vocal e acompanhamento médico.

A equipe de Diogo Nogueira informou que a suspensão dos compromissos foi feita por orientação médica. “Reforçamos que a decisão foi tomada visando a plena recuperação do cantor”, concluiu a nota divulgada nas redes sociais.

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