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Veja quantos passos você precisa dar por dia para não voltar a engordar após a dieta, segundo a ciência

Estudo internacional aponta que manter média de 8,5 mil passos diários pode ajudar pessoas com sobrepeso e obesidade a preservar os resultados do emagrecimento a longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:00

Caminhada para emagrecer: descubra a quantidade ideal para seus objetivos
  Crédito: Imagem gerada por IA

Uma pesquisa apresentada no Congresso Europeu sobre Obesidade, realizado em Istambul, na Turquia, concluiu que caminhar cerca de 8,5 mil passos por dia pode ser uma estratégia eficaz para evitar a recuperação de peso após dietas. O estudo foi publicado na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health.

Os pesquisadores analisaram 18 ensaios clínicos randomizados, método considerado um dos mais confiáveis na ciência. Desses, 14 estudos foram incluídos na meta-análise principal, reunindo dados de 3.758 pessoas com idade média de 53 anos e índice de massa corporal médio de 31 kg/m², faixa classificada como obesidade.

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
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Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock

Segundo o professor Marwan El Ghoch, um dos autores da pesquisa, o maior desafio no tratamento da obesidade não é apenas emagrecer, mas manter o peso perdido ao longo dos anos. Ele lembra que cerca de 80% das pessoas recuperam parte ou todo o peso eliminado entre três e cinco anos após a dieta.

Os estudos analisados compararam pessoas que seguiram apenas dieta ou nenhum tratamento com outras que participaram de programas de mudança de estilo de vida. Esses programas combinavam orientação alimentar com incentivo à caminhada e monitoramento diário de passos.

No início das pesquisas, os participantes caminhavam pouco mais de 7 mil passos por dia. Durante a fase de perda de peso, o grupo que aumentou a atividade física passou a registrar média de 8.454 passos diários e perdeu cerca de 4 kg, equivalente a 4,39% do peso corporal.

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Já na fase de manutenção, os participantes conseguiram manter uma média de 8.241 passos por dia e preservaram boa parte dos resultados, encerrando o acompanhamento com perda média de aproximadamente 3 kg.

As análises mostraram ainda que o fator mais importante não era apenas aumentar os passos temporariamente, mas sustentar esse hábito depois da perda de peso. Os participantes que mantiveram a rotina ativa recuperaram menos peso ao longo do tempo.

Para os autores, caminhar cerca de 8,5 mil passos diariamente é uma estratégia simples, acessível e de baixo custo para ajudar na manutenção do emagrecimento, especialmente quando associada a mudanças de hábitos alimentares e acompanhamento contínuo.

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