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Luana Piovani reage após Pedro Scooby dar carro de luxo de quase R$ 900 mil para Cíntia Dicker

Atriz afirmou que “detestaria” ganhar automóvel, mas elogiou a relação da modelo com os filhos

Fernanda Varela

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:53

Pedro Scooby rebateu Luana Piovani Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani comentou nas redes sociais o presente de luxo que Pedro Scooby deu para a esposa, Cíntia Dicker. O surfista surpreendeu a modelo com um SUV de luxo avaliado entre R$ 787 mil e R$ 819 mil.

A reação de Luana aconteceu após seguidores perguntarem o que ela achou do mimo durante uma caixinha de perguntas no Instagram.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker 1 de 11

“O que é isso, gente? Eu não sei. Eu não vi. Ela ganhou um carro? Que bom!”, respondeu a atriz.

Na sequência, Luana afirmou que não gostaria de receber um automóvel de presente.

“Eu detestaria ganhar um carro. Detestaria!”, disse.

Apesar disso, ela fez elogios à modelo e destacou a relação de carinho que Cíntia mantém com os filhos dela e de Scooby, Dom, Bem e Liz.

“Ela merece ganhar muito mais coisas. É uma mulher maravilhosa”, afirmou.

Luana também comentou que a modelo ocupa um papel importante no cuidado das crianças quando elas estão no Brasil.

“Ela não é mãe deles, mas está nesse lugar de cuidado, de zelo”, declarou.

Luana Piovani 1 de 11

A atriz ainda ironizou seguidores que tentam criar rivalidade entre ela e Cíntia Dicker.

“Eu acho ótimo que vocês vêm aqui tentar inventar coisas. Intriga, ciumezinho”, comentou.

O presente dado por Pedro Scooby foi um Audi Q8 na cor bege. Nas redes sociais, Cíntia comemorou o mimo e agradeceu ao marido pela surpresa.