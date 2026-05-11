Luana Piovani reage após Pedro Scooby dar carro de luxo de quase R$ 900 mil para Cíntia Dicker

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:53
A atriz Luana Piovani comentou nas redes sociais o presente de luxo que Pedro Scooby deu para a esposa, Cíntia Dicker. O surfista surpreendeu a modelo com um SUV de luxo avaliado entre R$ 787 mil e R$ 819 mil.
A reação de Luana aconteceu após seguidores perguntarem o que ela achou do mimo durante uma caixinha de perguntas no Instagram.
Pedro Scooby e Cíntia Dicker
“O que é isso, gente? Eu não sei. Eu não vi. Ela ganhou um carro? Que bom!”, respondeu a atriz.
Na sequência, Luana afirmou que não gostaria de receber um automóvel de presente.
“Eu detestaria ganhar um carro. Detestaria!”, disse.
Apesar disso, ela fez elogios à modelo e destacou a relação de carinho que Cíntia mantém com os filhos dela e de Scooby, Dom, Bem e Liz.
“Ela merece ganhar muito mais coisas. É uma mulher maravilhosa”, afirmou.
Luana também comentou que a modelo ocupa um papel importante no cuidado das crianças quando elas estão no Brasil.
“Ela não é mãe deles, mas está nesse lugar de cuidado, de zelo”, declarou.
Luana Piovani
A atriz ainda ironizou seguidores que tentam criar rivalidade entre ela e Cíntia Dicker.
“Eu acho ótimo que vocês vêm aqui tentar inventar coisas. Intriga, ciumezinho”, comentou.
O presente dado por Pedro Scooby foi um Audi Q8 na cor bege. Nas redes sociais, Cíntia comemorou o mimo e agradeceu ao marido pela surpresa.
Pedro Scooby e Cíntia Dicker estão juntos desde 2019 e são pais de Aurora, de 3 anos.