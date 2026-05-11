Filho de professora, MC Daniel surpreende e dá presentão de R$ 234 mil no Dia das Mães

Funkeiro compartilhou homenagem nas redes sociais e se declarou para a mãe, Daniela Amorim

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:49

MC Daniel e a mãe
MC Daniel e a mãe Crédito: Reprodução

O cantor MC Daniel surpreendeu a mãe, Daniela Amorim, com um presente de luxo no Dia das Mães. O funkeiro deu para a professora um carro modelo Mitsubishi Eclipse Cross, avaliado em cerca de R$ 234 mil.

Nas redes sociais, MC Daniel compartilhou registros da entrega do veículo e aproveitou para fazer uma homenagem emocionante à mãe.

“Feliz Dia das Mães, minha rainha, minha melhor amiga. Obrigado por me levantar todas as vezes que caí, por acreditar no meu sonho antes mesmo de ele virar realidade. Você é minha confiança, minha base, minha força, minha razão”, escreveu o artista.

Na sequência, ele também destacou a importância da mãe em suas conquistas pessoais e profissionais.

“Tudo o que faço, cada conquista, cada passo… só acontece porque tem sua oração por trás. Te amo mais do que qualquer palavra conseguiria explicar”, completou.

Não é a primeira vez que o cantor presenteia a mãe com veículos de luxo. Em fevereiro de 2024, MC Daniel já havia dado para Daniela Amorim uma BMW X1 blindada, avaliada em cerca de R$ 300 mil.

