Filho de professora, MC Daniel surpreende e dá presentão de R$ 234 mil no Dia das Mães

Fernanda Varela
Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:49
O cantor MC Daniel surpreendeu a mãe, Daniela Amorim, com um presente de luxo no Dia das Mães. O funkeiro deu para a professora um carro modelo Mitsubishi Eclipse Cross, avaliado em cerca de R$ 234 mil.
Nas redes sociais, MC Daniel compartilhou registros da entrega do veículo e aproveitou para fazer uma homenagem emocionante à mãe.
MC Daniel e a mãe
“Feliz Dia das Mães, minha rainha, minha melhor amiga. Obrigado por me levantar todas as vezes que caí, por acreditar no meu sonho antes mesmo de ele virar realidade. Você é minha confiança, minha base, minha força, minha razão”, escreveu o artista.
Na sequência, ele também destacou a importância da mãe em suas conquistas pessoais e profissionais.
“Tudo o que faço, cada conquista, cada passo… só acontece porque tem sua oração por trás. Te amo mais do que qualquer palavra conseguiria explicar”, completou.
Não é a primeira vez que o cantor presenteia a mãe com veículos de luxo. Em fevereiro de 2024, MC Daniel já havia dado para Daniela Amorim uma BMW X1 blindada, avaliada em cerca de R$ 300 mil.