CURIOSIDADE

Chocolate amargo e meio amargo vão acabar no Brasil? Entenda a nova regra

Projeto prevê mudanças nos rótulos e pode fazer nomes tradicionais desaparecerem das embalagens

Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:00

Chocolate Crédito: Reprodução

Os dias do chocolate amargo e meio amargo podem estar contados no Brasil. Um projeto aprovado pelo Senado prevê mudanças nas regras de fabricação dos chocolates e pode fazer os nomes tradicionais desaparecerem das embalagens nos supermercados.

A proposta estabelece novos percentuais mínimos de cacau para os produtos e já passou pela Câmara dos Deputados. Agora, o texto aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se for aprovado, as empresas terão um ano para adaptar fórmulas e rótulos.

Chocolate amargo 1 de 9

Pelas novas regras, produtos com menos de 35% de sólidos totais de cacau não poderão mais usar o termo “meio amargo”. Eles passarão a ser identificados apenas como “chocolate”.

O projeto também prevê limite de 5% para gorduras vegetais nos produtos. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) exige no mínimo 25% de sólidos de cacau para chocolates em geral.

Outra mudança é a criação oficial da categoria “chocolate doce”, destinada a produtos com pelo menos 25% de sólidos totais de cacau, sendo 18% de manteiga de cacau e 12% de sólidos isentos de gordura.

A proposta já provocou críticas de entidades da indústria alimentícia e do setor de chocolates, que afirmam que as empresas passaram recentemente por mudanças nas embalagens devido às novas regras de rotulagem nutricional.