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Chocolate amargo e meio amargo vão acabar no Brasil? Entenda a nova regra

Projeto prevê mudanças nos rótulos e pode fazer nomes tradicionais desaparecerem das embalagens

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:00

Chocolate
Chocolate Crédito: Reprodução

Os dias do chocolate amargo e meio amargo podem estar contados no Brasil. Um projeto aprovado pelo Senado prevê mudanças nas regras de fabricação dos chocolates e pode fazer os nomes tradicionais desaparecerem das embalagens nos supermercados.

A proposta estabelece novos percentuais mínimos de cacau para os produtos e já passou pela Câmara dos Deputados. Agora, o texto aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se for aprovado, as empresas terão um ano para adaptar fórmulas e rótulos.

Chocolate amargo

Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
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Chocolate amargo por Reprodução

Pelas novas regras, produtos com menos de 35% de sólidos totais de cacau não poderão mais usar o termo “meio amargo”. Eles passarão a ser identificados apenas como “chocolate”.

O projeto também prevê limite de 5% para gorduras vegetais nos produtos. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) exige no mínimo 25% de sólidos de cacau para chocolates em geral.

Outra mudança é a criação oficial da categoria “chocolate doce”, destinada a produtos com pelo menos 25% de sólidos totais de cacau, sendo 18% de manteiga de cacau e 12% de sólidos isentos de gordura.

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A proposta já provocou críticas de entidades da indústria alimentícia e do setor de chocolates, que afirmam que as empresas passaram recentemente por mudanças nas embalagens devido às novas regras de rotulagem nutricional.

Caso a lei seja sancionada, as novas regras entram em vigor após 360 dias da publicação oficial.

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