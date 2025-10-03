COMIDA

É um sonho? Conheça a fruta que tem gosto de pudim de chocolate

Fruta curiosa vem chamando atenção pelo sabor adocicado e aparência inusitada

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:24

Sapote preto ou sapota preta: a fruta pudim de chocolate Crédito: Reprodução

Imagine uma fruta com a polpa escura e macia que lembra um creme e, ao ser provada, traz o sabor de um pudim de chocolate. Esse é o sapote preto, também chamado de sapota preta ou “fruta do pudim de chocolate”. Originária da América Central, a iguaria vem despertando a curiosidade de quem busca novidades gastronômicas.

Sapote preto ou sapota preta: a fruta pudim de chocolate 1 de 10

Apesar da aparência pouco convidativa, o interior surpreende: quando maduro, o sapote preto apresenta textura cremosa e sabor adocicado, lembrando sobremesas à base de cacau. Por isso, ganhou fama como opção natural para receitas de doces, mousses, bolos e até vitaminas.

Além do sabor peculiar, a fruta também se destaca pelas propriedades nutricionais. Rica em vitamina C, ela contribui para a imunidade, além de fornecer fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino. Por ser naturalmente doce, também pode ser uma alternativa para reduzir o consumo de açúcar em sobremesas caseiras.

O sapote preto é cultivado principalmente no México, nas Filipinas e em algumas regiões tropicais, mas ainda é raro no Brasil. Em países onde já se popularizou, ele é vendido em feiras e mercados, muitas vezes com o apelido de “chocolate pudding fruit”.