Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Fernanda Varela
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:12
Se o nude sempre foi o esmalte coringa para quem busca discrição e elegância, agora uma nova tonalidade promete assumir esse posto: o greige. A cor, que une a suavidade quente do bege com a sobriedade fria do cinza, vem conquistando salões de beleza e especialistas por oferecer um resultado minimalista, mas cheio de estilo.
Descrito por revistas internacionais como Real Simple e New Beauty como a “união neutra definitiva”, o greige ganhou fama por transmitir uma estética moderna, com ar parisiense e sofisticado. Ao contrário do nude que tenta reproduzir a tonalidade da pele, o greige se assume como uma escolha de cor elegante, capaz de deixar qualquer produção mais refinada.
Por que apostar no greige?
A presença do cinza na composição é o que dá à manicure um aspecto luxuoso, sem perder a versatilidade. A cor funciona em diferentes ocasiões, desde eventos formais até produções casuais, garantindo unhas discretas, mas que não passam despercebidas.
Como adaptar ao seu tom de pele
O greige também se destaca pela facilidade de adaptação. Em peles quentes ou oliva, versões puxadas para o bege ou taupe criam harmonia. Já em peles frias ou rosadas, a escolha por tonalidades com mais cinza garante contraste elegante. O acabamento também influencia no efeito final: esmaltes cremosos entregam um resultado clássico, enquanto os translúcidos ou jelly trazem ousadia e modernidade.
Com tantas variações possíveis, o greige já é apontado como o novo neutro de luxo, perfeito para quem quer fugir do básico sem perder a elegância.