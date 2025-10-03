Acesse sua conta
Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Mistura de cinza e bege entrega um visual moderno, sofisticado e continua tão versátil quanto o neutro tradicional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:12

Esmalte greige
Esmalte greige Crédito: Reprodução

Se o nude sempre foi o esmalte coringa para quem busca discrição e elegância, agora uma nova tonalidade promete assumir esse posto: o greige. A cor, que une a suavidade quente do bege com a sobriedade fria do cinza, vem conquistando salões de beleza e especialistas por oferecer um resultado minimalista, mas cheio de estilo.

Descrito por revistas internacionais como Real Simple e New Beauty como a “união neutra definitiva”, o greige ganhou fama por transmitir uma estética moderna, com ar parisiense e sofisticado. Ao contrário do nude que tenta reproduzir a tonalidade da pele, o greige se assume como uma escolha de cor elegante, capaz de deixar qualquer produção mais refinada.

Conheça o esmalte greige, a nova cor que virou tendência

Esmalte greige por Reprodução

Por que apostar no greige?

A presença do cinza na composição é o que dá à manicure um aspecto luxuoso, sem perder a versatilidade. A cor funciona em diferentes ocasiões, desde eventos formais até produções casuais, garantindo unhas discretas, mas que não passam despercebidas.

Como adaptar ao seu tom de pele

O greige também se destaca pela facilidade de adaptação. Em peles quentes ou oliva, versões puxadas para o bege ou taupe criam harmonia. Já em peles frias ou rosadas, a escolha por tonalidades com mais cinza garante contraste elegante. O acabamento também influencia no efeito final: esmaltes cremosos entregam um resultado clássico, enquanto os translúcidos ou jelly trazem ousadia e modernidade.

Com tantas variações possíveis, o greige já é apontado como o novo neutro de luxo, perfeito para quem quer fugir do básico sem perder a elegância.

