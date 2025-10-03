SUSTO

Hungria fala pela primeira vez após internação por suspeita de intoxicação com metanol: 'Fé renovada'

Cantor compartilhou mensagem de gratidão e disse estar em recuperação depois de dar entrada no hospital em Brasília na última quinta-feira (2)

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:02

Rapper Hungria Crédito: Reprodução

O cantor Hungria se pronunciou pela primeira vez nesta sexta-feira (3) após ter sido internado no Hospital DF Star, em Brasília, sob suspeita de intoxicação causada por bebida adulterada com metanol. O artista publicou uma foto ao lado da família em seu Instagram e agradeceu o apoio recebido durante o período de internação.

“Hoje meu coração é só gratidão. Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato à minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho”, escreveu o cantor.

Na mensagem, Hungria tranquilizou os fãs afirmando que está reagindo bem ao tratamento. “Estou me recuperando da melhor maneira possível e logo, logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada. Obrigado por fazerem parte dessa caminhada comigo, cada gesto de vocês tem feito toda a diferença. Deus abençoe todos vocês!”, completou.

O cantor também deixou um alerta enigmático: “A sexta-feira tem uma energia diferente, caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro pra tomar uma”.