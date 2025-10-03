Acesse sua conta
Esmalte dura menos no calor; veja dicas para manter as unhas impecáveis

Truques simples para manter o esmalte intacto durante a primavera-verão 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:40

Esmalte
Esmalte Crédito: Shutterstock

Com as altas temperaturas típicas da primavera e do verão, manter as unhas bem feitas pode se tornar um desafio. O calor e a umidade aceleram o desgaste do esmalte, que perde o brilho e descasca mais rápido. Para garantir uma esmaltação duradoura, alguns truques são essenciais.

O primeiro passo está na preparação das unhas. É fundamental eliminar qualquer resíduo de oleosidade com álcool 70% ou removedor antes de aplicar a base fortalecedora. Essa etapa garante não apenas a proteção das unhas, mas também cria uma superfície ideal para o esmalte fixar.

Outro segredo está na aplicação em camadas finas, o que ajuda a evitar descamações e proporciona acabamento uniforme. Para realçar o brilho e prolongar a durabilidade, a dica é finalizar com uma camada de extra brilho. Reaplicar esse produto ao longo da semana também ajuda a manter o efeito luminoso mesmo em dias de calor intenso.

No dia a dia, cuidados simples preservam a esmaltação por mais tempo. Usar luvas em tarefas domésticas protege as mãos da água e dos produtos de limpeza, enquanto a hidratação das cutículas com ceras ou óleos específicos impede que o esmalte se desgaste mais rápido.

Com essas práticas, é possível manter unhas bem cuidadas, resistentes e com brilho por muito mais tempo, mesmo em meio às altas temperaturas da temporada primavera-verão 2026.

