Algo muda no silêncio deste domingo (11 de janeiro) e mexe profundamente com as emoções de vários signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 03:00
Hoje, domingo, dia 11 de janeiro, é um dia mais sensível e profundo, ideal para observar emoções, rever atitudes e acolher verdades internas. O ritmo desacelera para que você perceba o que precisa de cuidado, ajuste ou encerramento antes de seguir adiante. Veja a previsão.
Áries: Hoje pede menos impulso e mais escuta. Respeitar seus próprios limites emocionais evita conflitos desnecessários e fortalece relações importantes.
Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.
Touro: O domingo favorece conforto emocional e escolhas que tragam segurança. Valorize o que é simples e estável, sem tentar forçar mudanças agora.
Dica cósmica: Estabilidade também é um ato de amor.
Gêmeos: Conversas ganham profundidade hoje. Ouvir com atenção e falar com sinceridade ajuda a esclarecer mal-entendidos antigos.
Dica cósmica: Comunicação consciente aproxima mais do que explicações longas.
Os signos no amor
Câncer: Emoções ficam à flor da pele, mas isso ajuda a identificar o que precisa de acolhimento. Cuidar de si hoje é prioridade absoluta.
Dica cósmica: Autocuidado também é proteção.
Leão: O dia pede mais sensibilidade nas relações. Demonstrar afeto sem necessidade de controle fortalece vínculos importantes.
Dica cósmica: Vulnerabilidade pode ser uma grande força.
Virgem: Organizar emoções será tão importante quanto organizar tarefas. Evite cobranças excessivas e permita-se descansar mentalmente.
Dica cósmica: Pausas também fazem parte do progresso.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra: O domingo favorece equilíbrio emocional e reconexão consigo. Escolha ambientes e pessoas que tragam leveza.
Dica cósmica: Harmonia começa dentro.
Escorpião: Sentimentos profundos emergem para serem compreendidos. Encarar o que vem à tona traz libertação emocional.
Dica cósmica: Enfrentar é diferente de sofrer.
Sagitário: Hoje pede recolhimento e reflexão. Respeitar seu próprio ritmo ajuda a clarear decisões futuras.
Dica cósmica: Silenciar também é avançar.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Capricórnio: Permitir-se sentir, sem racionalizar tudo, traz alívio emocional. O domingo é ideal para desacelerar.
Dica cósmica: Sensibilidade não diminui sua força.
Aquário: Relações pedem mais presença e menos distração. Estar verdadeiramente disponível faz diferença hoje.
Dica cósmica: Presença é a forma mais sincera de afeto.
Peixes: A intuição está especialmente aguçada. Confie nos sinais internos e evite ambientes que drenem sua energia.
Dica cósmica: O que você sente também é informação.