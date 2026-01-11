ASTROLOGIA

Algo muda no silêncio deste domingo (11 de janeiro) e mexe profundamente com as emoções de vários signos

O dia convida à introspecção, à escuta emocional e a ajustes delicados que reorganizam vínculos, desejos e expectativas

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Shutterstock

Hoje, domingo, dia 11 de janeiro, é um dia mais sensível e profundo, ideal para observar emoções, rever atitudes e acolher verdades internas. O ritmo desacelera para que você perceba o que precisa de cuidado, ajuste ou encerramento antes de seguir adiante. Veja a previsão.

Áries: Hoje pede menos impulso e mais escuta. Respeitar seus próprios limites emocionais evita conflitos desnecessários e fortalece relações importantes.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Touro: O domingo favorece conforto emocional e escolhas que tragam segurança. Valorize o que é simples e estável, sem tentar forçar mudanças agora.

Dica cósmica: Estabilidade também é um ato de amor.

Gêmeos: Conversas ganham profundidade hoje. Ouvir com atenção e falar com sinceridade ajuda a esclarecer mal-entendidos antigos.

Dica cósmica: Comunicação consciente aproxima mais do que explicações longas.

Câncer: Emoções ficam à flor da pele, mas isso ajuda a identificar o que precisa de acolhimento. Cuidar de si hoje é prioridade absoluta.

Dica cósmica: Autocuidado também é proteção.

Leão: O dia pede mais sensibilidade nas relações. Demonstrar afeto sem necessidade de controle fortalece vínculos importantes.

Dica cósmica: Vulnerabilidade pode ser uma grande força.

Virgem: Organizar emoções será tão importante quanto organizar tarefas. Evite cobranças excessivas e permita-se descansar mentalmente.

Dica cósmica: Pausas também fazem parte do progresso.

Libra: O domingo favorece equilíbrio emocional e reconexão consigo. Escolha ambientes e pessoas que tragam leveza.

Dica cósmica: Harmonia começa dentro.

Escorpião: Sentimentos profundos emergem para serem compreendidos. Encarar o que vem à tona traz libertação emocional.

Dica cósmica: Enfrentar é diferente de sofrer.

Sagitário: Hoje pede recolhimento e reflexão. Respeitar seu próprio ritmo ajuda a clarear decisões futuras.

Dica cósmica: Silenciar também é avançar.

Capricórnio: Permitir-se sentir, sem racionalizar tudo, traz alívio emocional. O domingo é ideal para desacelerar.

Dica cósmica: Sensibilidade não diminui sua força.

Aquário: Relações pedem mais presença e menos distração. Estar verdadeiramente disponível faz diferença hoje.

Dica cósmica: Presença é a forma mais sincera de afeto.

Peixes: A intuição está especialmente aguçada. Confie nos sinais internos e evite ambientes que drenem sua energia.