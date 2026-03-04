Cor e número da sorte de hoje (4 de março): novas iniciativas favorecem saúde, ganhos e decisões estratégicas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de março de 2026 às 09:00
A energia desta quarta-feira, dia 4 de março, favorece quem decide agir com disciplina e estratégia. Iniciativas ligadas à saúde mostram resultados positivos, enquanto questões financeiras exigem cautela em negociações e controle de gastos. No campo familiar, apoio e boas notícias fortalecem os laços. As cores e números da sorte ajudam a direcionar foco, proteção e prosperidade. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Boa habilidade de negociação pode render economia em compras importantes. Determinação para voltar à forma ganha força. Apoio de um familiar traz segurança emocional.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 3
Touro: Possibilidade de ganhos financeiros anima o dia. Recuperação física tende a ser rápida. Conquista de alguém da família enche você de orgulho.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 7
Gêmeos: Organização financeira evita apertos futuros. Escolhas saudáveis mantêm sua energia estável. Atenção redobrada em viagens longas.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Câncer: Gastos com itens de luxo pedem controle. Cuidados com mudanças de clima evitam indisposições. Momento favorável para declarar sentimentos.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Leão: Empréstimos exigem cautela. Meditação ou práticas relaxantes ajudam a manter o equilíbrio. Boa fase para decisões acadêmicas.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 22
Virgem: Sorte favorece questões financeiras. Novo ritmo de exercícios traz resultados positivos. Clima de celebração pode animar a família.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 17
Libra: Compra de eletrônicos ou itens para casa pode acontecer. Nova iniciativa física traz efeito rápido. Decisão envolvendo imóvel tende a ser favorável.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 2
Escorpião: Ganho financeiro, ainda que com pequeno atraso, tende a acontecer. Apoio familiar fortalece seus planos. Possibilidade de viagem para rever parentes.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Sagitário: Negociações financeiras pedem atenção aos detalhes. Controle alimentar ajuda na retomada da forma. Mudanças em casa exigem adaptação.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 6
Capricórnio: Questão financeira tende a se resolver a seu favor. Esforço físico pode cansar, mas trará resultados. Boa fase para ampliar patrimônio.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 7
Aquário: Ganhos reforçam sua estabilidade. Nova rotina de exercícios mostra progresso. Momento favorável para venda de imóvel.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 5
Peixes: Situação financeira estável, mas atenção ao equilíbrio interno. Treinos regulares fortalecem a saúde. Passeios e encontros trazem alegria.
Cor da sorte: Azul royal
Número da sorte: 9