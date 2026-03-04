ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de março): novas iniciativas favorecem saúde, ganhos e decisões estratégicas

O dia destaca retomadas importantes, especialmente ligadas à forma física, finanças e decisões práticas que pedem atenção e equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quarta-feira, dia 4 de março, favorece quem decide agir com disciplina e estratégia. Iniciativas ligadas à saúde mostram resultados positivos, enquanto questões financeiras exigem cautela em negociações e controle de gastos. No campo familiar, apoio e boas notícias fortalecem os laços. As cores e números da sorte ajudam a direcionar foco, proteção e prosperidade. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Boa habilidade de negociação pode render economia em compras importantes. Determinação para voltar à forma ganha força. Apoio de um familiar traz segurança emocional.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Touro: Possibilidade de ganhos financeiros anima o dia. Recuperação física tende a ser rápida. Conquista de alguém da família enche você de orgulho.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Gêmeos: Organização financeira evita apertos futuros. Escolhas saudáveis mantêm sua energia estável. Atenção redobrada em viagens longas.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Câncer: Gastos com itens de luxo pedem controle. Cuidados com mudanças de clima evitam indisposições. Momento favorável para declarar sentimentos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Leão: Empréstimos exigem cautela. Meditação ou práticas relaxantes ajudam a manter o equilíbrio. Boa fase para decisões acadêmicas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 22

Virgem: Sorte favorece questões financeiras. Novo ritmo de exercícios traz resultados positivos. Clima de celebração pode animar a família.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 17

Libra: Compra de eletrônicos ou itens para casa pode acontecer. Nova iniciativa física traz efeito rápido. Decisão envolvendo imóvel tende a ser favorável.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 2

Escorpião: Ganho financeiro, ainda que com pequeno atraso, tende a acontecer. Apoio familiar fortalece seus planos. Possibilidade de viagem para rever parentes.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Sagitário: Negociações financeiras pedem atenção aos detalhes. Controle alimentar ajuda na retomada da forma. Mudanças em casa exigem adaptação.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 6

Capricórnio: Questão financeira tende a se resolver a seu favor. Esforço físico pode cansar, mas trará resultados. Boa fase para ampliar patrimônio.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Aquário: Ganhos reforçam sua estabilidade. Nova rotina de exercícios mostra progresso. Momento favorável para venda de imóvel.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Peixes: Situação financeira estável, mas atenção ao equilíbrio interno. Treinos regulares fortalecem a saúde. Passeios e encontros trazem alegria.

Cor da sorte: Azul royal