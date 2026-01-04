Acesse sua conta
Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos

O primeiro mês de 2026 convida os signos a viverem relações mais verdadeiras e cheias de intenção

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Janeiro de 2026 inaugura o ano com uma energia emocional intensa e transformadora no amor. O mês favorece reconexões, novos começos e escolhas mais conscientes nos relacionamentos. Seja para fortalecer um vínculo existente ou para permitir que alguém novo entre na sua vida, o amor pede maturidade emocional, presença e coragem para sentir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

O mês começa pedindo mais estabilidade emocional. Você sente vontade de construir algo mais sólido e passa a refletir sobre o que realmente quer viver no amor. A partir da metade do mês, a energia fica mais leve, favorecendo encontros, conversas estimulantes e novas possibilidades românticas.

Dica cósmica: Segurança emocional também nasce da confiança em si mesmo.

Touro:

Janeiro amplia seus horizontes no amor. Pessoas diferentes do habitual podem despertar seu interesse, assim como relações que envolvem distância ou novas experiências. Ao longo do mês, você se sente mais à vontade para mostrar quem realmente é nas relações.

Dica cósmica: O amor cresce quando você se permite sair do conhecido.

Gêmeos:

O amor ganha profundidade neste mês. Você passa a buscar conexões mais intensas e verdadeiras, valorizando intimidade e troca emocional. Na segunda metade de janeiro, o clima fica mais leve, divertido e favorável a romances envolventes.

Dica cósmica: Conversas sinceras fortalecem qualquer vínculo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer:

Os relacionamentos ocupam o centro das atenções. Emoções ficam intensas e será essencial evitar reações impulsivas. Janeiro favorece aproximações importantes, fortalecimento de laços e maior intimidade emocional.

Dica cósmica: Cuidar das próprias emoções ajuda o amor a fluir melhor.

Leão:

O início do mês pode trazer desafios de tempo e rotina, mas também desperta o desejo por compromisso e estabilidade. Na segunda metade de janeiro, o amor se movimenta, trazendo encontros marcantes ou uma nova fase em relações já existentes.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado para dar certo.

Virgem:

Um dos signos mais favorecidos no amor em janeiro. O mês desperta romantismo, prazer e vontade de se entregar mais. Solteiros podem viver um romance especial, enquanto quem já tem alguém sente o vínculo se fortalecer.

Dica cósmica: Permita-se viver o amor sem tantas exigências.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra:

Janeiro começa mais reservado, com foco no lar, no conforto emocional e na intimidade. A partir da metade do mês, o amor floresce com intensidade, trazendo paixão, decisões importantes e avanços significativos na vida afetiva.

Dica cósmica: Relações sólidas começam com equilíbrio emocional.

Escorpião:

A comunicação é a chave do amor neste mês. Conversas profundas ajudam a alinhar expectativas e fortalecer vínculos. Janeiro também favorece momentos acolhedores e mais conexão emocional com quem você ama.

Dica cósmica: Falar o que sente evita conflitos desnecessários.

Sagitário:

O mês traz reflexões sobre autoestima e valor pessoal dentro das relações. Ao longo de janeiro, você aprende a se colocar de forma mais consciente no amor. A segunda metade favorece encontros leves e promissores.

Dica cósmica: Amor saudável começa pelo reconhecimento do próprio valor.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

Você inicia o ano mais confiante, magnético e aberto ao amor. Janeiro favorece novos encontros e o fortalecimento de relações já existentes. Apesar de momentos emocionais intensos, o mês traz clareza sobre o que você deseja viver afetivamente.

Dica cósmica: Vulnerabilidade também é uma forma de força.

Aquário:

O começo do mês pede introspecção e encerramento de ciclos emocionais. Quando a energia muda, você entra em destaque no amor, atraindo novas oportunidades e conexões significativas. Um mês poderoso para o coração.

Dica cósmica: Deixar o passado para trás abre espaço para o novo.

Peixes:

O amor surge através de amizades, encontros sociais e conexões espontâneas. Janeiro ajuda você a curar inseguranças e a viver relações mais leves, sinceras e alinhadas com quem você realmente é.

Dica cósmica: Relações verdadeiras nascem quando você se respeita emocionalmente.

