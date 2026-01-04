ASTROLOGIA

Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos

O primeiro mês de 2026 convida os signos a viverem relações mais verdadeiras e cheias de intenção

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Janeiro de 2026 inaugura o ano com uma energia emocional intensa e transformadora no amor. O mês favorece reconexões, novos começos e escolhas mais conscientes nos relacionamentos. Seja para fortalecer um vínculo existente ou para permitir que alguém novo entre na sua vida, o amor pede maturidade emocional, presença e coragem para sentir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

O mês começa pedindo mais estabilidade emocional. Você sente vontade de construir algo mais sólido e passa a refletir sobre o que realmente quer viver no amor. A partir da metade do mês, a energia fica mais leve, favorecendo encontros, conversas estimulantes e novas possibilidades românticas.

Dica cósmica: Segurança emocional também nasce da confiança em si mesmo.

Touro:

Janeiro amplia seus horizontes no amor. Pessoas diferentes do habitual podem despertar seu interesse, assim como relações que envolvem distância ou novas experiências. Ao longo do mês, você se sente mais à vontade para mostrar quem realmente é nas relações.

Dica cósmica: O amor cresce quando você se permite sair do conhecido.

Gêmeos:

O amor ganha profundidade neste mês. Você passa a buscar conexões mais intensas e verdadeiras, valorizando intimidade e troca emocional. Na segunda metade de janeiro, o clima fica mais leve, divertido e favorável a romances envolventes.

Dica cósmica: Conversas sinceras fortalecem qualquer vínculo.

Câncer:

Os relacionamentos ocupam o centro das atenções. Emoções ficam intensas e será essencial evitar reações impulsivas. Janeiro favorece aproximações importantes, fortalecimento de laços e maior intimidade emocional.

Dica cósmica: Cuidar das próprias emoções ajuda o amor a fluir melhor.

Leão:

O início do mês pode trazer desafios de tempo e rotina, mas também desperta o desejo por compromisso e estabilidade. Na segunda metade de janeiro, o amor se movimenta, trazendo encontros marcantes ou uma nova fase em relações já existentes.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado para dar certo.

Virgem:

Um dos signos mais favorecidos no amor em janeiro. O mês desperta romantismo, prazer e vontade de se entregar mais. Solteiros podem viver um romance especial, enquanto quem já tem alguém sente o vínculo se fortalecer.

Dica cósmica: Permita-se viver o amor sem tantas exigências.

Libra:

Janeiro começa mais reservado, com foco no lar, no conforto emocional e na intimidade. A partir da metade do mês, o amor floresce com intensidade, trazendo paixão, decisões importantes e avanços significativos na vida afetiva.

Dica cósmica: Relações sólidas começam com equilíbrio emocional.

Escorpião:

A comunicação é a chave do amor neste mês. Conversas profundas ajudam a alinhar expectativas e fortalecer vínculos. Janeiro também favorece momentos acolhedores e mais conexão emocional com quem você ama.

Dica cósmica: Falar o que sente evita conflitos desnecessários.

Sagitário:

O mês traz reflexões sobre autoestima e valor pessoal dentro das relações. Ao longo de janeiro, você aprende a se colocar de forma mais consciente no amor. A segunda metade favorece encontros leves e promissores.

Dica cósmica: Amor saudável começa pelo reconhecimento do próprio valor.

Capricórnio:

Você inicia o ano mais confiante, magnético e aberto ao amor. Janeiro favorece novos encontros e o fortalecimento de relações já existentes. Apesar de momentos emocionais intensos, o mês traz clareza sobre o que você deseja viver afetivamente.

Dica cósmica: Vulnerabilidade também é uma forma de força.

Aquário:

O começo do mês pede introspecção e encerramento de ciclos emocionais. Quando a energia muda, você entra em destaque no amor, atraindo novas oportunidades e conexões significativas. Um mês poderoso para o coração.

Dica cósmica: Deixar o passado para trás abre espaço para o novo.

Peixes:

O amor surge através de amizades, encontros sociais e conexões espontâneas. Janeiro ajuda você a curar inseguranças e a viver relações mais leves, sinceras e alinhadas com quem você realmente é.