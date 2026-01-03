Acesse sua conta
Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

O novo ano ajuda esse signo a redefinir o que é segurança e a encontrar paz sem abrir mão do crescimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18:00

Anjo, signos, transformação
Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um ciclo marcado por mudanças inesperadas e sensação constante de instabilidade, Touro finalmente encontra um terreno mais firme em 2026. Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, este será o ano em que o signo sai de uma das fases mais caóticas da vida e começa a experimentar mais paz, clareza e confiança. A tranquilidade não vem da estagnação, mas de uma nova forma de lidar com mudanças, responsabilidades e propósito pessoal.

Previsão para Touro em 2026

Poucos signos valorizam tanto a rotina e a previsibilidade quanto você, e justamente por isso os últimos anos foram tão desafiadores. A vida exigiu flexibilidade, desapego e escolhas que fugiam completamente do seu padrão natural. Em 2026, esse cenário começa a se reorganizar.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

O novo ano traz mais estabilidade emocional, melhores conexões e oportunidades práticas, especialmente ligadas a trabalho e finanças. A diferença é que, agora, você não busca segurança a qualquer custo. As experiências recentes ampliaram sua visão e fortaleceram sua capacidade de adaptação.

Segundo Evan Nathaniel Grim, esse período ajudou você a desenvolver uma resiliência que antes não fazia parte do seu repertório. O que antes parecia essencial para se sentir seguro passa a ser visto como limitador. Em 2026, você pensa maior, se sente mais confiante no próprio caminho e começa a viver uma paz que nasce do autoconhecimento, não do controle.

Dica cósmica: paz verdadeira surge quando você confia na sua capacidade de lidar com o novo, sem abrir mão de quem você é.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Signo Touro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

