Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Touro, prepare-se: 2026 transforma seus relacionamentos, finanças e rotina; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Um ano de decisões sólidas, crescimento consistente e mudanças que fortalecem sua vida por inteiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:00

Touro em 2026
Touro em 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

Touro, 2026 é o ano em que você abandona o piloto automático e finalmente passa a viver de forma intencional. Depois de anos marcados por instabilidade e mudanças inesperadas que mexeram com seus planos, você recupera o ritmo, a autonomia e a sensação de segurança que tanto valoriza. A missão do ano é simples, mas profunda: criar uma vida que respeita o seu tempo, o seu corpo e a sua paz. Veja a previsão do site "Your Tango".

Durante o primeiro semestre, você ajusta rotinas, organiza finanças e estabelece limites. No segundo semestre, a vida social se estabiliza, o clima emocional fica mais leve e você se sente mais confortável no próprio corpo e nas próprias relações. O ano inteiro pede escolhas conscientes, passos firmes e menos autoexigência.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Melhores meses para Touro em 2026

Maio: Com energia renovada e mais clareza, você resolve pendências, define metas realistas e organiza a vida prática.

Julho: O clima amoroso e criativo cresce, facilitando conexões mais leves e produtivas.

Dezembro: Encerramentos importantes aliviam a pressão interna e devolvem confiança nas próprias decisões.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Meses mais desafiadores para Touro em 2026

Fevereiro: O cansaço bate mais forte. Priorize descanso, limites e autocuidado.

Setembro: A ansiedade aumenta e você pode se sentir facilmente sobrecarregado.

Outubro: Temas de intimidade, dinheiro e acordos entram em revisão. Vá com calma.

Datas importantes para Touro em 2026

25 de abril: Momento excelente para organizar rotina e simplificar processos.

16 de maio: Defina uma meta prática e totalmente mensurável.

18 de maio: Avance com foco: dê o primeiro passo para a meta que você estabeleceu.

19 de junho: Faça algo que te deixe orgulhoso(a) do corpo e da imagem que você projeta.

26 de outubro: Comemore uma conquista, mesmo que pequena.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Dinheiro & abundância para Touro em 2026

Em 2026, o dinheiro rende melhor quando você cria sistemas simples e acompanha de perto seus gastos. A partir de abril, a vida financeira pede objetividade: saber exatamente o que entra e o que sai te dá poder para planejar com calma.

Nos meses de maio e junho, surge a tentação de gastar com conforto e prazer, mas o segredo é equilibrar: permita-se pequenos luxos, mas com consciência. No segundo semestre, o fluxo melhora, e você entra em uma fase mais estável para organizar investimentos ou quitar pendências.

Em outubro, revise acordos, contratos e dívidas. Não assuma compromissos arriscados sem necessidade. O ano termina com mais clareza, mais maturidade financeira e menos ansiedade.

Trabalho & carreira para Touro em 2026

No início do ano, sua maior missão profissional é proteger sua energia. A demanda externa pode puxar você para longas horas de trabalho, então defina limites firmes. Um ritmo previsível fortalece sua produtividade e evita desgaste.

A grande virada acontece no final de abril, quando a instabilidade que marcou os últimos anos finalmente diminui. A partir de maio, você ganha terreno para pedir aumento, negociar novas funções ou buscar uma vaga que realmente combine com suas prioridades.

No segundo semestre, seu foco se volta ao ambiente: você melhora ferramentas, espaço e organização. Um ajuste simples, como ergonomia, iluminação ou organização de arquivos, muda completamente sua eficiência.

Setembro pede calma. Outubro pede posicionamento. Dezembro mostra resultados concretos do seu esforço de meses.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Saúde & bem-estar para Touro em 2026

Seu bem-estar em 2026 nasce da rotina, não de mudanças radicais. O corpo pede regularidade, descanso profundo e atenção à mente. No primeiro semestre, estabelecer horários, reduzir estímulos e dormir melhor faz uma diferença enorme.

Maio é o melhor período para iniciar hábitos físicos duradouros: musculação leve, caminhadas, yoga, alongamentos, tudo o que fortalece sem esgotar. Registrar sua evolução ajuda na motivação.

Em junho, questões de autoimagem podem surgir; trate-se com mais gentileza. Setembro é o mês mais sensível emocionalmente, então reduza cafeína, evite excesso de telas e preserve seu descanso.

Se você mantiver pequenas rotinas consistentes, encerra o ano mais leve, forte e alinhado consigo mesmo.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Amor & relacionamentos para Touro em 2026

Depois de anos de instabilidade emocional, 2026 traz finalmente previsibilidade, segurança e mais tranquilidade para o coração.

No segundo semestre, sua vida afetiva floresce, seja em relações estáveis ou novos encontros mais consistentes. Outubro traz conversas importantes sobre acordos, responsabilidades, intimidade e expectativas. Vá devagar, fale com clareza e proteja sua paz.

Se você está em um relacionamento:

2026 favorece a construção de rotinas que aumentam a sensação de parceria. O clima é mais caseiro, íntimo e acolhedor. Pequenas práticas em conjunto fortalecem o vínculo.

Se você está solteiro(a):

Conexões sólidas vêm de ambientes familiares e confortáveis; amigos, locais que você frequenta sempre, hobbies que já fazem parte da sua rotina. Você passa a priorizar constância e respeito, não intensidade.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Tags:

Signo Touro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'

Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'
Imagem - Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'
Imagem - Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois
02

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
03

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)
04

Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)